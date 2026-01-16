AKTUELNO

VELIKA INVESTICIJA ZA SURDULICU: Ministar Glišić potpisao ugovor od 360 miliona dinara – škola 'Vuk Karadžić' dobija potpuno novo lice!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ ||

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i predsednica opštine Surdulica Aleksandra Popović potpisali su danas u Beogradu ugovor vredan 360 miliona dinara za kompletnu rekonstrukciju Osnovne škole „Vuk Karadžić“.

Ova investicija obezbediće moderne uslove za više od 800 đaka i sigurnu budućnost za mlade u ovom delu Srbije.

Škola, koja je stara skoro pola veka (47 godina), godinama je propadala pod „zubom vremena“, a prema rečima ministra Glišića, ovo je bio poslednji trenutak za reagovanje kako bi se objekat spasio i modernizovao.

Radovi gotovi za deset meseci
Ministar Glišić je precizirao da će država, preko Ministarstva za javna ulaganja, obezbediti lavovski deo sredstava, dok je lokalna samouprava učestvovala sa 12 miliona dinara.

„Očekujem da posao završimo pred kraj godine, kako bi na polugodištu školske 2026/2027. godine škola bila spremna za ukupno nešto više od 800 đaka, uključujući i područna odeljenja. Sam rekonstruisani objekat imaće kapacitet za 500 učenika i preko 100 članova osoblja“, istakao je Glišić.

Surdulica dobija školu po najvišim standardima
Predsednica opštine Aleksandra Popović naglasila je da je ovo jasan dokaz da država brine o jednakom razvoju svih krajeva Srbije.

– Na ovaj način Surdulica dobija školu koja garantuje sigurnost i kvalitetnu nastavu. Za nas u malim sredinama, ovakva ulaganja su ključna za opstanak. Briga o deci i obrazovanju je jedina prava osnova za dalji razvoj – poručila je Popović.

Ugovor je, pored ministra i predsednice opštine, potpisao i predstavnik izvođača radova Dragan Zlatković, čime je i zvanično otvoren put ka početku radova na ovom važnom objektu.

Autor: Dalibor Stankov

