Glišić potpisao ugovor od 44 miliona za rekonstrukciju vodovodne mreže u Žabarima

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je danas sa predsednikom opštine Žabari Jovanom Lukićem i predstavnikom izvođača radova Ivanom Živkovićom ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Vlaški Do u opštini Žabari u vrednosti od 44 miliona dinara i rekao da će radovi biti gotovi u roku od četiri meseca.

Glišić je, nakon potpisivanja ugovora rekao za medije da je ovaj projekat važan za oko 2.500 korisnika.

Ove cevi su preko 50, skoro 60 godina stare. Na toj mreži nije bilo nikakvih rekonstrukcija, niti bilo čega što bi moglo da stvori uslove da ne nastaju gubici koji su nastajali", dodao je Glišić.

Najavio je i da će, u zavisnosti od vremenskih uslova, radovi krenuti u narednoj nedelji.

Kako je rekao, nova vodovodna mreža stvoriće bolje uslove za građane.

Građani će imati normalnu vodu i mogućnost za nove priključke", dodao je on.

Autor: D.Bošković