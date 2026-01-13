AKTUELNO

Politika

Glišić potpisao ugovor od 44 miliona za rekonstrukciju vodovodne mreže u Žabarima

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić ||

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je danas sa predsednikom opštine Žabari Jovanom Lukićem i predstavnikom izvođača radova Ivanom Živkovićom ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Vlaški Do u opštini Žabari u vrednosti od 44 miliona dinara i rekao da će radovi biti gotovi u roku od četiri meseca.

Glišić je, nakon potpisivanja ugovora rekao za medije da je ovaj projekat važan za oko 2.500 korisnika.

Ove cevi su preko 50, skoro 60 godina stare. Na toj mreži nije bilo nikakvih rekonstrukcija, niti bilo čega što bi moglo da stvori uslove da ne nastaju gubici koji su nastajali", dodao je Glišić.

Najavio je i da će, u zavisnosti od vremenskih uslova, radovi krenuti u narednoj nedelji.

Kako je rekao, nova vodovodna mreža stvoriće bolje uslove za građane.

Građani će imati normalnu vodu i mogućnost za nove priključke", dodao je on.

Autor: D.Bošković

#Darko Glisic

#vodovodna mreza

#Žabari

POVEZANE VESTI

Politika

Potpisan ugovor o dogradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u opštini Žagubica! Glišić: Završetak radova očekuje se krajem godine

Politika

'JAKO BITNA INVESTICIJA ZA CELU SRBIJU' Glišić: Gimnazija u Vrbasu biće jedna od najopremljenijih škola u Vojvodini

Politika

Glišić: Radovi na rekonstrukciji Doma zdravlja u Negotinu od oktobra, izdvojeno 595 miliona evra

Društvo

Glišić u Ljuboviji: Ministar za proleće najavio prvu fazu radova na vodovodu

Politika

Glišić u Vranju: Radovi na Osnovnoj školi 'Dositej Obradović' gotovi početkom 2027.

Društvo

Obnavlja se GAK Višegradska: Evo koliko novca će biti uloženo