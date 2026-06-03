BIA zvanično obavestila Vučića: Zvicer je u Crnoj Gori - predsedniče, odložite posetu!

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) zvanično je i u najhitnijem roku upozorila predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne putuje u najavljenu posetu Crnoj Gori, saznaje Informer.

Kako ekskluzivno saznajemo, domaće bezbednosne službe došle su do operativnih podataka koji ukazuju na to da se Radoje Zvicer, vođa ozloglašenog kavačkog klana, trenutno nalazi na teritoriji Crne Gore. Zbog ove činjenice, procenjeno je da postoji direktna i ozbiljna opasnost po život predsednika Vučića ukoliko se pojavi tamo.

Nadovezivanje na dramatične apele javnosti

Ova zvanična i dramatična potvrda bezbednosnih službi stiže neposredno nakon što su i iz medijskih krugova upućena ozbiljna upozorenja šefu države.

Podsetimo, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević javno je apelovao na predsednika Vučića tokom uključenja u televizijski program da još jednom dobro razmisli i obavezno otkaže putovanje u Tivat. Vučićević je tada javno izneo sumnje da se u Crnoj Gori, u režiji tamošnjih političkih i kriminalnih krugova, sprema opasan zločin za petak, 5. jun.

Zvanični dopis BIA sada potvrđuje da su ove sumnje bile opravdane i da bezbednosna situacija pred planirani put zahteva maksimalan oprez i hitno odlaganje posete.

Autor: D.S.