OGLASILA SE ANA BRNABIĆ: Direktor BIA je zvao tri puta, ozbiljno sam zabrinuta! Vučić NEĆE NI DA ČUJE da otkaže put u Crnu Goru!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se javnosti povodom dramatičnog i zvaničnog upozorenja koje je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) uputila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da otkaže put u Crnu Goru.

BIA je savetovala predsednika da sutra ne putuje u Tivat na Samit EU - Zapadni Balkan zbog visokog bezbednosnog rizika, jer operativna saznanja pokazuju da se vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u toj zemlji.

"Predsednik neće ni da čuje da ne ide"

Brnabić je istakla da su je ove informacije zatekle tokom zvanične večere sa Antonijom Koštom, te da je u stalnom kontaktu sa direktorom BIA Vladimirom Orlićem i Milanom Kneževićem.

"Ozbiljno sam zabrinuta. Predsednik neće ni da čuje da ne ide u Crnu Goru, zbog našeg naroda u Crnoj Gori i evropskih partnera. Drži svoju reč i obećanja. Moj prioritet je da ubedim predsednika Vučića da ne putuje u Crnu Goru. Postoji ozbiljna bezbednosna pretnja po život predsednika", alarmirala je Brnabić.

Ona je dodala da su sve njene snage usmerene na to da Vučić ne provodi noć tamo, već da ode tek prekosutra na konferenciju. Prenela je i dramatične reči Milana Kneževića koji joj je u razgovoru poručio: "Bolje je da ide u Gazu nego da dolazi ovde".

Zvicer raspisao nagradu za Vučićevu glavu!

Predsednica Skupštine je iznela i najjeziviji podatak koji su srpske strukture dobile od inostranih partnera.

"Mi imamo informaciju od evropskih službi da je Radoje Zvicer raspisao nagradu za glavu predsednika Vučića", otkrila je Brnabić i dodala da predsednik planira da u Tivat putuje sa minimalnim obezbeđenjem – sa samo sedmoro ljudi.

Opstrukcije crnogorskih službi i osuda domaće opozicije

Brnabić se oštro osvrnula na postupanje crnogorskih organa koji su zadržali i proveravali sve putnike na letu iz Beograda pod izgovorom bezbednosti. Ona tvrdi da iza toga stoji jasna intencija crnogorskih službi da proveravaju sve što dolazi iz Srbije kako bi Vučić došao sa što manje podrške i obezbeđenja.

Takođe, ona je osudila reakcije pojedinih predstavnika domaće opozicije i učesnika blokada koji su se, kako kaže, naslađivali i radovali ovim bezbednosnim pretnjama, nastavljajući matricu dehumanizacije predsednika.

Na kraju, Brnabić je objasnila da je svesna da je zvanično oglašavanje BIA krajnje neuobičajeno, ali da je Agenciji bilo od ključne važnosti da građani Srbije i naš narod u Crnoj Gori jasno vide sa kakvim se pretnjama država suočava.

Autor: D.S.