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ZVANIČNO SAOPŠTENJE BIA: Vučiću preti opasnost, savetuje mu se da ne putuje u Crnu Goru!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP REPUBLIKE SRBIJE/BEZBEDNOSNO INFORMATIVNA AGENCIJA, BETA/MILAN OBRADOVIĆ ||

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) oglasila se hitnim zvaničnim saopštenjem iz razloga od najviše važnosti za poslove koji su joj povereni. Iz Agencije navode da je, zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću zvanično savetovano da ne putuje u tu zemlju.

Kako se ističe u tekstu saopštenja, domaće službe bezbednosti su ustanovile postojanje visokog bezbednosnog rizika po šefa države.

Vođa kavčana lociran u Crnoj Gori

U saopštenju se precizira i glavni razlog za ovako dramatično upozorenje i radikalne bezbednosne mere.

"Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori", eksplicitno se navodi iz BIA.

Crnogorska služba prekršila pravila profesije

Posebno zabrinjava činjenica da tamošnje vlasti i bezbednosne strukture odbijaju saradnju uoči ovog važnog međunarodnog skupa.

Iz Bezbednosno-informativne agencije naglašavaju da im bezbednosna procena posete, koja je više puta zvanično tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori, do danas nije dostavljena, što je ocenjeno kao postupanje suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

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