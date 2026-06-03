ZVANIČNO SAOPŠTENJE BIA: Vučiću preti opasnost, savetuje mu se da ne putuje u Crnu Goru!

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) oglasila se hitnim zvaničnim saopštenjem iz razloga od najviše važnosti za poslove koji su joj povereni. Iz Agencije navode da je, zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću zvanično savetovano da ne putuje u tu zemlju.
Kako se ističe u tekstu saopštenja, domaće službe bezbednosti su ustanovile postojanje visokog bezbednosnog rizika po šefa države.
Vođa kavčana lociran u Crnoj Gori
U saopštenju se precizira i glavni razlog za ovako dramatično upozorenje i radikalne bezbednosne mere.
"Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori", eksplicitno se navodi iz BIA.
Crnogorska služba prekršila pravila profesije
Posebno zabrinjava činjenica da tamošnje vlasti i bezbednosne strukture odbijaju saradnju uoči ovog važnog međunarodnog skupa.
Iz Bezbednosno-informativne agencije naglašavaju da im bezbednosna procena posete, koja je više puta zvanično tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori, do danas nije dostavljena, što je ocenjeno kao postupanje suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa.
Autor: D.S.