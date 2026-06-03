KNEŽEVIĆ APELUJE NA VUČIĆA: Ako dođeš u Crnu Goru, nemoj se voziti žičarom do Njeguša! Vođa kavčana se krije u Katunskoj nahiji!

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević poručio je da bi nedolazak Aleksandra Vučića u Crnu Goru bio loša poruka, ali je istovremeno uputio ozbiljno bezbednosno upozorenje predsedniku Srbije pred sutrašnji Samit u Tivtu.

Knežević je ponovio da je javna tajna da se vođa kavačkog klana Radoje Zvicer krije u Katunskoj nahiji, gde crnogorska policija uopšte ne sme da ga traži. On dodaje da opasnost po predsednika Srbije nikada nije ni prestajala, te da su DPS-ove tajkunske firme i klanovi direktno bili uključeni u blokade i proteste u Srbiji.

"Vučić im je glavni target"

Lider DNP-a naglašava da je Crna Gora uspela da izveze klanove u Srbiju i Evropu, a da je Aleksandar Vučić njiha glavna meta.

"Njegovim dolaskom u Crnu Goru oni bi verovatno probali da urade nešto što se tiče njegove bezbednosti. Ali verujem da su ljudi koji ga obezbeđuju uzeli u obzir sve ovo. Verujem da će ljudi koji čuvaju Vučića najbolje znati šta da urade, a to se tiče vožnje žičarom Kotor-Lovćen i večere na Njegušima. Zamolio bih Vučića da se, ako dođe, ne vozi žičarom do Njeguša", apelovao je Knežević.

On je podsetio i na skandalozno maltretiranje 87 srpskih putnika na aerodromu u Tivtu koji su vraćeni samo zato što su nabildovani i tetovirani, poručivši da bi po toj logici Srbija trebalo da zabrani ulazak za 80 odsto Crnogoraca.

Dolazi na molbu Ursule fon der Lajen

Knežević objašnjava da je sve što se dešavalo prethodnih nedelja išlo ka tome da predsednik Srbije odustane od puta, ali da on u Tivat stiže zbog direktne molbe predsednice Evropske komisije.

– Ursula fon der Lajen je zamolila Vučića da prisustvuje tom samitu i on dolazi zbog njene molbe. Smatram da bi zbog svega morali da reaguju i Fon der Lajen i Antonio Košta. Valjda nikome nije cilj da se taj samit pretvori u neku vrstu akcionog filma iz holivudske produkcije, gde ne znamo gde se nalaze teroristi u hotelima i snajperisti koji žele da izvrše atentat na predsednika Srbije – istakao je Knežević.

Na kraju, lider DNP-a je zaključio da sutra očekuje i orkestrirane napade medija bliskih kavačkom klanu, ali da je najvažnije da sve protekne mirno, jer je to u interesu Srba u Crnoj Gori.

Autor: D.S.