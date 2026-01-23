KNEŽEVIĆ RASKRINKAO MUJOVIĆA: On je suštinski u DPS-u, hoće da hapsi celo selo da odbrani korupciju Ivana Vukovića!

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević brutalno je odgovorio na optužbe Saše Mujovića, koji je pokušao da u priču oko protesta u Botunu uplete predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Knežević je poručio da Mujović koristi narativ DPS-a kako bi sakrio sopstvenu nemoć i očaj.

Poziv na poligraf: Ko laže, neka leti iz politike!

Knežević je kategorički odbacio tvrdnje o umešanosti Srbije u dešavanja u Botunu i ponudio direktan izazov svom političkom oponentu.

- Odgovorno tvrdim da ni Aleksandar Vučić ni bilo ko iz Srbije ne učestvuje u protestima građana Botuna. Pozivam Sašu Mujovića da zajednički odemo na poligraf, pa onaj na koga „zapiska“ mašina neka podnese ostavku i povuče se iz politike - jasan je Knežević.

„Mujović brani visokokoruptivni ugovor Ivana Vukovića“

Lider DNP-a je optužio Mujovića da je samo formalno u PES-u, dok mu je retorika identična onoj koju koriste „perjanice DPS-a“. On je ukazao na to da Mujović pokušava da silom instalira kolektor na teritoriji jedne opštine za potrebe druge, i to uz neviđenu policijsku represiju.

- Ostaće zabeleženo da će Mujović biti jedini kandidat za gradonačelnika koji je izveo 687 policajaca da uhapsi jedno selo kako bi odbranio visokokoruptivni ugovor Ivana Vukovića. Sumnjam da je ovde neko uzeo ozbiljan novac da bi se to čudo instaliralo u Botunu, i SDT bi to trebalo da ispita - naglasio je Knežević.

Morbidno pominjanje tragedije u Novom Sadu

Knežević je posebno osudio pokušaj Mujovića da u političko prepucavanje oko kolektora uvuče žrtve stravične tragedije u Novom Sadu.

- Morbidno je da Saša Mujović, optužujući Srbiju i Vučića, pominje žrtve tragedije u Novom Sadu i da to izjednačava sa temom kolektora - zaključio je Knežević u izjavi za medije.

Autor: Dalibor Stankov