'DNP JE SPREMNA DA NAPUSTI VLAST' Knežević: Ako naše inicijative budu odbijene, poslanički klub će otkazati podršku vladi Milojka Spajića

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević izjavio je da će ta stranka napustiti vlast ukoliko na prvoj narednoj sednici crnogorske vlade budu odbijene inicijative DNP o srpskom jeziku, državljanstvu, trobojci i dijalogu u vezi sa gradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Knežević je rekao da će ukoliko inicijative DNP-a budu odbijene, ministri iz redova te stranka, Milan Zogović i Maja Vukićević, podneti ostavke.

- Poslanički klub će otkazati podršku vladi Milojka Spajića, a odbornički klub DNP-a u skupštini glavnog grada otkazaće podršku gradonačelniku Saši Mujoviću - rekao je Knežević za Politiku.

Naveo je da više nema nagađanja, sumnji, niti javnih podmetanja ''dušebrižnika i spasilaca srpstva", jer će, kako kaže, biti onako kako je odlučilo predsedništvo DNP-a.

- Nema nikakvog prostora za manipulacije, analize i frustracije, kakve smo imali priliku da čitamo na društvenim mrežama, i to dominantno od ljudi koji ili podržavaju Demokratsku partiju socijalista (DPS) ili rade protivno interesima i DNP-a, i srpskog i crnogorskog naroda u Crnoj Gori - naveo je Knežević.

Prema njegovim rečima, okidač za poslednju odluku njegove partije u vezi sa podnošenjem inicijativa bila je, kako kaže, brutalna akcija policije u Botunu, poslednjih dana prošle godine.

Knežević je naveo da je u toj akciji učestvovalo 680 policajaca i da su privedena 54 meštanina koji mesecima protestuju zbog najavljene gradnje kolektora u Botunu i dodao da je ''brutalnom akcijom'' u Botunu rukovodio policajac koji je uhapsio njegovu majku.

Podsetivši da je ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler u nekoliko navrata poručio da država mora da pokaže snagu u Botunu Knežević je izrazio sumnju da je Satler doprineo akciji u Botunu i da će morati prvo da se obave konsultacije sa Satlerom, pa da se odlučuje o inicijativama Satlera.

- Ja neću njega (Satlera) pitati šta da radim u svojoj državi. Svakako, država u Botunu nije pokazala nikakvu snagu, već nemoć - rekao je Knežević.

Komentarišući nove blokade saobraćajnica od strane građana Botuna i Zete, Knežević je rekao da će se protesti u narednom periodu sigurno radikalizovati ukoliko Milojko Spajić i koalicioni partneri ne uvaže inicijative DNP, pre svega one o povratku srpskog jezika kao službenog, dvojnog državljanstva, trobojke kao narodne zastave i drugih pitanja.

- Ti ljudi žele razgovor, ali uporno dobijaju odgovore koji iritiraju i dodatno podižu tenzije. Mislim da nikome u Crnoj Gori nije potrebno da se prolije kap ljudske krvi, a 31. decembra se to i moglo desiti da nije bilo odgovornih ljudi koji su sa građanima Zete doneli odluke koje su zaustavile eskalaciju. Ukoliko ne bude pregovora, dosadašnje blokade će biti poezija u odnosu na ono što može da se desi, a tiče se otpora građana Botuna zbog klasične zloupotrebe, represije i kršenja referendumske volje - poručio je Knežević.

