Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević brutalno je ogolio sramne događaje sa samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu, skrenuvši pažnju na skandaloznu razliku u retorici predsednika Srbije Aleksandra Vučića i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

Dok je Plenković bez srama ispostavljao ultimatume zemlji domaćinu, predsednik Vučić je, uprkos svim provokacijama i naručenim pogrdnim transparentima Kavačkog klana, iz Crne Gore poslao bratsku poruku mira i sloge.

Plenković kao zelenaš ucenjuje Crnu Goru, a svi ćute!

Knežević je objavio snimak Plenkovićevog obraćanja u kom hrvatski premijer Crnoj Gori ispostavlja zahteve koji zvuče kao najgori ultimatumi, tražeći obeštećenje logoraša, rešavanje pitanja nestalih, procesuiranje ratnih zločina, imovinsko-pravna pitanja, ali i pitanje granica koje već godinama stoji.

"Javno političko uriniranje Andreja Plenkovića po Crnoj Gori prešlo je sve granice! Ovih osam hrvatskih uslova nam je saopštio kao zelenaš koji podseća svog dužnika kad je sve propustio da mu plati kamatu. Ostalo je još samo da nam ispostavi uslov da Tompson peva 13. jula na Cetinju i da naša kapitulacija bude potpuna", poručio je Knežević.

On je ukazao na neverovatan apsurd – da će Crna Gora, zato što su građane ubijali Hrvati, morati da plati odštetu od 17 miliona evra njima koji su ostali živi.

Vučićeva bratska poruka: "U Crnoj Gori žive naše sestre i braća"

Sa druge strane, srpski predsednik Aleksandar Vučić je pokazao šta znači državnička mudrost i dostojanstvo. Iako je bezbednosni sektor Crne Gore u dosluhu sa kriminalnim filijalama Kavčana organizovao kačenje pogrdnih transparenata protiv predsednika Srbije na ulazu u Cetinje, Vučić je poslao poruku koja je razoružala sve srbomrzce:

"Ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća, i može neko da piše šta god hoće po zidovima, obično na tarabama svašta piše, al se niko ne zaleće. Ovde živi nama bratski narod, i naš odnos će uvek biti takav. Naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju", poručio je Vučić i potvrdio da nema nikakvih zabrana ulaska.

Bruka bezbednosnog sektora: Proteruju momke zbog tetovaža, a pred Hrvatima kleče!Knežević je žestoko isprozivao crnogorsku Agenciju za nacionalnu bezbednost (ANB) i Kavački klan, otkrivajući da su državljani Srbije koji su došli u Tivat sa transparentom "Srbija pobeđuje" maltretirani i proterani, iako su uredno platili smeštaj.

"Da su došli s transparentima 'Pumpaj' ili 'Studenti pobjeđuju', gostoprimna ANB i Kavački klan bi im prostrli crveni tepih sve do hotela 'Regent'. Izgleda je trebalo da piše 'Srbija gubi' da bi im naš bezbjednosni sektor dozvolio da uđu", istakao je lider DNP-a.

On je ironično dodao da je ANB proglasio "hibridnim delovanjem" tetovaže i odlazak momaka u teretanu, dok u isto vreme ćute na to što ih Plenković šamara i javno i na plenarnoj sednici.

Knežević je na kraju poručio da Crnogorci nemaju bratskije države od Srbije i da su crnogorski i srpski obraz delovi istog lica, dodajući da bi bilo najbolje da Vučiću daju punomoćje da brani Crnu Goru kad zvaničnici sami ne umeju i ne smeju da pisnu pred hrvatskim ucenama.

Autor: D.S.