Neviđena bruka u Crnoj Gori! Knežević raskrinkao EU birokratu: Satler zabranio otpriznavanje lažne države Kosovo (VIDEO)

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević oglasio se snažnom i oštrom porukom na svom Instagram nalogu, razotkrivajući sramne pritiske i ucene kojima je izložena Crna Gora od strane šefa Delegacije Evropske unije u Podgorici, Johana Satlera.

Knežević je bez dlake na jeziku objasnio kako austrijski diplomata pokušava da se ponaša kao apsolutni vladar Crne Gore i kako prišti od besa zbog odluke Skupštine opštine Pljevlja da otprizna takozvanu državu Kosovo.

U svom prepoznatljivom, satiričnom ali i teškom istorijskom tonu, Knežević je opisao do koje mere ide bahatost briselskog birokrate:

- Naš problem je takođe što mi ne slušamo Satlera i ne idemo po instrukcije kod njega. Guverner Crne Gore, predsednik svih predsednika, sunce koje nikada ne zalazi i mesec koji večito bdi nad nama -Njegova ekselencija Johan Satler - nakon otpriznavanja takozvane države Kosovo u Skupštini opštine Pljevlja, okupio je parlamentarnu većinu i zapretio im da im on više neće biti partner ukoliko se desi još jedno otpriznavanje takozvane države Kosovo - poručio je Knežević.

Jedina politička opcija koja nije poklekla pod ovim pritiscima jeste upravo Kneževićeva stranka:

"Nažalost, izgleda da su se svi obavezali da više neće biti otpriznavanja takozvane države Kosovo i položili zakletvu Satleru pod Ribnicom. Nažalost, svi izuzev Demokratske narodne partije!"

Knežević se potom osvrnuo na istorijski besmisao i sramotu u kojoj se našla današnja vlast pod diktatom iz Briselа, podsećajući na velikane koji su prolivali krv za slobodu srpskog naroda i Crne Gore:

- Da sada kojim slučajem ovo čuju Serdar Janko Vukotić, Marko Miljanov ili kralj Nikola – kako jedan birokrata iz Evropske unije naređuje čitavoj Crnoj Gori šta sme, a šta ne sme da radi – verovatno bi se prevrnuli u grobu! Ili bi ustali iz groba i došli pred sve nas da nas pitaju: "Ko ste vi, čiji ste vi? Za koga smo mi prolivali krv i za koga smo se borili svih onih decenija – za Satlera ili za vas?"

Lider DNP-a je na kraju postavio ubojit i direktan šamar zapadnom licemerju i pokušajima prekrajanja istorije:

- Je li serdar Janko Vukotić krvario na Mojkovcu boreći se protiv Austrijanaca i Nemaca da bi sada jedan Austrijanac Crnoj Gori objašnjavao da ne smemo da otpriznamo Kosovo?! I da bi objašnjavao kako je kralj Nikola bio u zabludi kada je napisao pesmu "Onamo, 'namo! za brda ona", da viđu Prizren - ta to je moje doma da dođem, starina Mita tamo me zove, tu moram jednom oružan poći! - zaključio je Milan Knežević.

Autor: A.A.