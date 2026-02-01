Knežević za 'Hit tvit': Najmanje još 5 ministara Crne Gore se trese zbog kompromitujućih snimaka

Predsednik crnogorske Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, uključio se večeras u emisiju Hit Tvit.

On je, govoreći o raznim temama, spomenuo i seks aferu koja je potresla Crnu Goru.

- Ja nemam snimke, samo sam čovek koji je dugo u politici, i jasno mi je da ako direktor za Nacionalnu bezbedost kaže da je ukraden telefon, jasno vam je da je ona bila značajna logistika. Najmanje još petorica ministara vlade treba da strahuje od kompromitujućih snimaka. Ja sam danas to rekao, zaboraviće se na porno sajtove posle ovih snimaka. Ova je kukala na telefon direktoru, rekla je da je ukraden i njen telefon, da ne odgovara više šta će se pojaviti. Tu se ne radi o dvoje službenika koji su obični... Nije ovo afera kafe kuvarice i portira. Ovo je afera koja je uzdrmala Crnu Goru. Vukšić je bio direktor agencije za Nacionalnu bezbednost. Kako da znamo da nije bilo ozvučavanja stanova i postavljanje kamera? Dotakli smo dno dna - kaže Knežević.

Autor: D.Bošković