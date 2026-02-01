'CRNA GORA JE DOTAKLA DNO' KNEŽEVIĆ: Zaustavili su me na granici i otvarali gepek službenog automobila - Sumnjali su da prevozim Miloša Medenicu

Predsednik crnogorske Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, uključio se večeras u emisiju Hit Tvit.

On je, govoreći o raznim temama, spomenuo i čiinjenicu da je sin Vesne Medenice, u toku čitanja presude pobegao iz Crne Gore iako je imao kućni pritvor.

- Crna Gora je dotakla dno. Ja sam pre tri dana bio na sahrani u Brodarevu, mene su zaustavili na granici, tražili da otvorim gepek službenog automobila, sumnjali su da ja prevozim Miloša Medenicu. Pre pola sata se pojavio neki snimak, gde se on zahvaljuje MUP-u, oni kažu da je to AI, pa da nije AI, pa se mešaju mediji... Nalazimo se u šizofrenom aktu. Čovek je pobegao... - rekao je Knežević.

