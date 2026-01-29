'IDEJA SE NE PRODAJE ZA FOTELJU' Moćna poruka Milana Kneževića nakon novog haosa u Crnoj Gori

Ideja se ne prodaje za fotelju, poručio je predsednik crnogorske Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević.
On se tim rečima oglasio nakon što su dvoje članova njegove stranke, Milun Zogović i Maja Vukićević, napustili Vladu, čime je nastala nova drama u našem susedstvu.
- Miševi, botovi, foteljaši, debelocrevaši, mimeri, zaludnjaci, svi vi koji ste danima preispitivali naš moralni kod, upamtite ova lica i njihove osmehe. Ideja se ne prodaje za fotelju - napisao je Knežević na društvenoj mreži Iks.
Međutim, tu se nije zaustavio, već je poslao moćnu poruku.
- Ponosan što zajedno pišemo najljepše i najčasnije stranice crnogorske istorije - naglasio je lider DNP-a Milan Knežević.
29. јануар 2026.
Autor: Iva Besarabić