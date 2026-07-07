'JEDINI SMO ZA SLOBODU MI OSTALI SRPSKOM RODU' Milan Knežević: Danas ste se uverili da su Milov DPS i Evropski savez u koaliciji

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević poručuje "jedini smo za slobodu mi ostali srpskom rodu".

Knežević navodi da je, ako je dileme uopšte i bilo, definitivno potvrđeno da su Đukanovićeva Demokratska partija socijalista (DPS) i Evropski savez Duška Markovića i Ranka Krivokapića u koaliciji, koja će, prema njegovim rečima, sigurno biti i ozvaničena sledeće godine.

On dodaje da njegova DNP nastavlja da se bori za interese svih građana Crne Gore i da se bori za ono što su proklamovali svih ovih izbornih procesa.

Knežević se obratio video porukom nakon glasanja o ustavnim promenama u Skupštini Crne Gore.

"Danas ste imali priliku da se uverite kako je Demokratska narodna partija, na čelu sa mnom, bila za sve u pravu, a tiče se koalicije između parlamentarne većine i Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i Evropskog saveza Duška Markovića i Ranka Krivokapića, kroz cementiranje ustavnih promena koje srpski narod u Crnoj Gori ponovo bacaju na marginu političkih, društvenih, ideoloških, kulturnih i duhovnih procesa. Koliko god da je bolno, nemerljivo sam ponosan što su samo troje poslanika Demokratske narodne partije od 77 prisutnih poslanika glasali protiv ovakvih predloženih ustavnih promena, jer one suštinski ne znače ništa za Crnu Goru, ali smisleno i politički potvrđuju novu koaliciju koja će sigurno 2027. godine biti ozvaničena između značajnih delova parlamentarne većine i Demokratske partije socijalista.

Svi oni koji su nas nedeljama unazad optuživali da smo mi u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista u Podgorici, imali su priliku da pokažu potpuno suprotno danas i potvrde ono što već zna svaki politički laik u Crnoj Gori, a to je da je koalicija između parlamentarne većine i Demokratske partije socijalista i Evropskog saveza pod okriljem, tutorstvom i patronatom ambasadora Johana Satlera i ambasadora Feltena, u stvari jedna bolna realnost i izdaja tekovina naše borbe iz 2020. godine. I ovde se sada postavlja pitanje: da li je bolje biti u vlasti i ništa ne promeniti, niti doprineti za poboljšanje položaja ne samo srpskog, nego svih naroda u Crnoj Gori, ili biti usamljen u opoziciji i ostati jedina opozicija u crnogorskom parlamentu i ne odstupiti od svojih načela i uverenja? Nemam dilemu da naša borba tek predstoji. Nemam dilemu da smo mi dužni, ne samo zbog 2020., nego zbog decenija borbe protiv Đukanovićevog režima, da nastavimo ovim putem koji smo odabrali još 1998. godine, stajući jasno na stranu one istinske, prave Njegoševe Crne Gore koju je tada na predsedničkim izborima pokrao mafijaški režim Mila Đukanovića. Da smo želeli, mogli smo i imali kad da budemo i u koaliciji i u zagrljaju sa Milom Đukanovićem u ovih 30 godina. Međutim, naš izbor je uvek bio jasan, čist, zbog čega smo i napustili vladu Milojka Spajića početkom ove godine, jasno ukazujući da će on počiniti veleizdaju, što se danas i potvrdilo.

U svakom slučaju, Demokratska narodna partija će nizom inicijativa, i u Skupštini i van nje, nastaviti da se bori za interese svih građana Crne Gore, nastaviti da se bori za ono što smo proklamovali svih ovih izbornih procesa, jer mi nemamo sa kim da se mirimo, jer se ni sa kim nismo svađali. Nas su tukli, nas su hapsili, nas su osuđivali, hapsili nam članove porodica i od nas pravili građane drugog ili čak trećeg reda, a ja sam uspeo da doživim da me hapsi i vlast koju sam podržavao i čiji sam bio deo do januara 2023. godine. Tako da je danas, valjda, svakom u Crnoj Gori jasno da zbilja dolaze neka nova vremena - vremena u kojima se razmišlja nekim drugim delovima tela, i nemerljivo sam srećan što Demokratska narodna partija, njeni funkcioneri i njeni članovi svakoga mogu pogledati u oči. I ovde nije problem, poštovani građani, što Felten, Satler i ostali ambasadori zemalja kvinte donose odluke umesto nas. Ovde je problem da oni koje ste vi birali prihvataju da Crna Gora bude kolonija, da bude filijala u kojoj će se samo klimoglaviti i u kojoj niko, izuzev Demokratske narodne partije, neće smeti da podigne glavu i da im se suprotstavi. Zato sam, ponavljam još jednom, nemerljivo ponosan što smo mi podigli naše glave i suprotstavili se nameri da se od Crne Gore napravi filijala nečega što ona nikad nije bila u svojoj istoriji. Zato ni korak nazad ne odustajemo, naša borba je tek počela".

Autor: S.M.