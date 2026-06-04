OGLASIO SE PREDSEDNIK! Evo šta je Vučić poručio nakon upozorenja da ne putuje u Crnu Goru

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga i poslao jaku poruku građanima.

U objavi stoji:

"Skini Vučiću glavu - niti sam se uplašio, niti me fasciniraju pretnje. Jedino o čemu brinem je kako da naš narod bolje živi i kako da Srbija bude još uspešnija."

Prethodno, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučan da ide u Tivat na Samit EU - Zapadni Balkan iako mu je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) zvanično savetovala da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika.

"Predsednik ne želi ni da čuje da odustane od puta u Crnu Goru. To je nešto što je on obećao da će uraditi. On se uvek drži svoje reči i svog obećanja. Važno mu je to, naravno i zbog našeg naroda u Crnoj Gori, ali i zbog same Srbije i zbog naših evropskih partnera", rekla je Brnabić.

Dodala je da Vučić u Tivtu treba da ima izuzetno važne sastanke na visokom nivou, da razume sve bezbednosne pretnje, ali da joj se čini da ne postoji nikakva šansa da ga ubedi da ne putuje.

Brnabić je rekla da je ozbiljno zabrinuta za Vučića i da će pokušati da ga nagovori da ne putuje u Tivat, ali da Vučić ne želi da odustane od tog puta.

Ističući da je sva njena snaga u ovom trenutku usmerena na to da Vučić ne ode sutra u Crnu Goru, ona je navela da su saradnici čak pokušali da ga nagovore da ne ode sutra, već prekosutra i da ne provodi tamo noć, već da bude samo na konferenciji.

Autor: A.A.