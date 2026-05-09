AKTUELNO

Politika

'ZA MENE NEMA VEĆE SVETINJE OD SRBIJE' Vučić se oglasio na Dan pobede (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga.

- Za mene nema veće svetinje od Srbije - napisao je predsednik Vučić u objavi.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče da je potpisivanje Memoranduma o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve ogroman korak napred u načinu, modelu, ali i pristupu obrazovanju budućih generacija.

Vučić je u Patrijaršiji u Beogradu, gde je Memorandum potpisan, istakao da narod bez obrazovanja nema budućnosti i da naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere.

Naveo je takođe da će država pružiti svaku pomoć i podršku Univerzitetu Sveti Sava i ukazao da će na tom univerzitetu deca imati priliku da stiču izuzetno znanje i da baštine patriotizam i ljubav prema otadžbini.

"Vaši ciljevi su veliki, snovi uzvišeni. Kao država, pomoći ćemo da te snove ostvarite, a znam da time činimo najbolje za našu decu i za našu budućnost, jer će moći da steknu izuzetno obrazovanje, jer će moći da baštine patriotizam, ljubav prema svojoj otadžbini, kao jednu od najviših vrednosti", rekao je predsednik.

Govoreći o srpskom obrazovanju, Vučić je naveo da je Srbija u poslednjih godinu i po dana prošla kroz pravu Golgotu.

"Pokušali su spolja i iznutra da nam unište sve temeljne vrednosti, da razore i našu veru, i našu veru u budućnost, i naše znanje i naš rad, i sve ono na čemu smo baštinili i saradnju, ali i uverenje da možemo da budemo bolji i uspešniji. Zato je danas potpisivanje ovog Memoranduma od ključnog značaja", ukazao je Vučić.

Istakao je da, zahvaljujući crkvenim školama, srpski narod nije izgubio sebe u trenucima kada je gubio svoju državu i dodao da crkva ne može bez podrške države, a da je država slaba i nikada dovoljno korisna svome rodu bez podrške crkve.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

OVE REČI PREDSEDNIKA SVI TREBA DA ČUJU: Vučić se oglasio na Instagramu! (FOTO)

Politika

'SAMO TAKO MOŽEMO DA SAČUVAMO OGNJIŠTA...' Oglasio se predsednik Vučić - Poslao jaku poruku građanima Srbije!

Politika

VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO Srbija na nogama nakon moćne poruke predsednika!

Politika

OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: Za obojenu revoluciju ulažu ogroman novac, ali mi ne odustajemo od Srbije

Politika

JAKA PORUKA PREDSEDNIKA SRBIJE! Vučić se oglasio ranom zorom: Imamo najbolje ljude, časne i hrabre! (FOTO)

Politika

'PROMENILI SMO LICE SRBIJE' Vučić: Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja! (FOTO)