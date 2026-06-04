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'Isporuka gasa Srbiji produžena za 3 meseca' Ministarka Đedović Handanović posle sastanka s predsednikom UO Gasproma

Izvor: Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izrazila je zadovoljstvo nakon današnjeg sastanka sa predsednikom Upravnog odbora kompaniјe "Gasprom" Alekseјom Milerom.

"Imala sam veoma dobar sastanak sa gospodinom Millerom, prvim čovekom Gasproma, gde smo pričali o nastavku saradnje na sigurnim isporukama gasa za Republiku Srbiju i potvrđeno je dodatno snabdevanje gasom, odnosno produžetak za još tri meseca nakon 30. juna", navela je ministarka Đedović Handanović i dodala:

"To je važno za našu zemlju, za naše građane, za našu privredu, jer su to stabilne isporuke, cenovno izuzetno povoljne, ali i zbog fleksibilnosti i zbog količina koje one nose".

Razgovarali su i o proširenju Banatskog Dvora kao važnog projekta za dodatna skladišta gasa u našoj zemlji sa 450-750 miliona metara kubnih.

"Naravno, veoma važna tema za nas - NIS, problemi s kojima se suočavamo već 18 meseci, gde Srbija ništa nije uradila niti doprinela da se te sankcije uvedu, i zbog toga naši građani ne smeju da trpe, ne smeju da pate, i da se mora naći održivo rešenje, a koje mora biti prihvatljivo za američku administraciju", dodala je ministarka.

Autor: A.A.

#Dubravka Đedović Handanović

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