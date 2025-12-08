Đedović Handanović nakon sastanka u Predsedništvu: Dražava će učiniti sve da očuva energetsku stabilnost

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović obratila se javnosti nakon sastanla timovima zaduženih za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.
- Svesni smo da ljudi osećaju probleme u finansijskom sektoru. Takođe, veliki broj pravnih lica je već prešao na novog snabdevača ili traži alternativu, to nam je jasno. Ono u šta građani ne treba da imaju sumnje to da će država učiniti sve da očuva stabilnost snabdevanja, da očuva energtsku stabilnost - kaže Đedović Handanović.
Ministarka je podsetila građane Srbije da je ovo 60-ti dan od kako su uvedene sankcije NIS-u i od kada nije bilo dotoka sirove nafte za pančevačku Rafineriju.
- Tržište to nije osetilo, građani to nisu osetili. to je velika pobeda države u smislu da smo se dobro spremili ali i da građani imaju poverenje u svoju državu - kaže Đedović Handanović.
Đedović Handanović se zahvalila građanima i istakla da mogu da budu uvereni da država čini sve, da su sve institucije angažovane.
- Međutim, situacija nije laka. Ona je kompleksna i sve složenija a problemi se nagomilavaju.
