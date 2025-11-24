'GRAĐANI NE TREBA DA BRINU' Ministarka Đedović Handanović: Mi tu da brinemo i da mislimo o snabdevenosti tržišta, biće svega dovoljno

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku bezbednost i stabilnost da se sutra ili prekosutra očekuje odgovor SAD povodom rada Naftne industrije Srbije i poručila da građani ne treba da brinu i da će svih derivata biti dovoljno.

"Ono što je važno je da je izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a ponuđen, da su ti razgovori u toku, da je to potvrđeno i američkoj administraciji i oni sada treba da donesu odluku da li će u međuvremenu, dok se ti razgovori vode, naftna industrija moći da nastavi da neometano radi, što i jeste bio naš zahtev", rekla je Đedović Handanović novinarima u Predsedništvu Srbije.

Najavila je i da će danas biti održana vanredna sednica Vlade Srbije na kojoj će razmatrati pitanja vezana za NIS.

Istakla je da Vlada Srbije ima razvijene scenarije kako da se tržište snabde naftnim derivatima u tom smislu da građani ništa ne osete.

"Mi nastavljamo intenzivne diplomatske razgovore, predsednik je to radio i danas, a takođe i mi iz vlade, nastavićemo to u toku večeri da radimo, da bismo pokušali, odnosno, još jednom objasnili naš stav američkoj administraciji i da bismo ih izvestili o tome kakve su naše potencijalne odluke u budućnosti u skladu sa celom ovom situacijom", navela je Đedović Handanović.

Dodala je da će vlada nastaviti da donosi određene odluke dok čeka finalno izjašnjenje iz SAD.

"Nastavićemo da obaveštavamo javnost transparentno, otvoreno, kao što smo to i do sada radili. Nema mesta apsolutno ni za brigu ni za paniku. Očekujemo nove vesti u narednih 24 do 48 sati, i u skladu sa tim, očekujem onda da će vam se predsednik Srbije obratiti ili neko od nas iz vlade", rekla je ministarka i dodala da nastavljaju da rade marljivo, odgovorno, posvećeno da bi obezbedili da u Srbiji svega ima dovoljno.

Ministarka je rekla da je sastanku, pored predsednika Vučića, prisustvovao premijer Đuro Macut, više ministara Vlade Srbije i direktori pre svega energetskih preduzeća, i da su prošli stanje svih rezervi u zemlji naftnih derivata, kao i da je izvestila predsednika i sve prisutne o sastanku koji je održala sa NIS-om danas i o tome kakvo je stanje rezervi NIS-a i o pitanjima koja se tiču rada rafinerije u narednom periodu.

"Prošli smo više scenarija. Ono što je važno je da građani ne treba da brinu, da smo mi tu da brinemo i da mislimo o snabdevenosti tržišta i da će biti svega dovoljno. Svih naftnih derivata, goriva, dizela, benzina, kerozina, mazuta, apsolutno, dragi građani, nema mesta panici, država je tu za vas i nastavićemo naporno da radimo", rekla je ministarka.

Dodala je su sankcije na snazi mesec i po dana i da građani nisu svesni da su sankcije na snazi protiv NIS-a.

"Vi to niste osetili i ono što možemo da kažemo je da nećete ni osetiti, jer ćemo mi preduzeti mere koje su neophodne da bi to tako i bilo", rekla je Đedović Handanović.



Autor: Jovana Nerić