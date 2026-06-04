Đilas kaže da ne zna šta je srbomrzac Picula napisao u izveštaju o Srbiji! Sad je raskrinkan - evo zašto to ne pije vodu

U to da ne zna šta je Picula sad osmislio protiv Srbije moguće je poverovati jednako kao što je moguće poverovati u to da se oni - ni ne poznaju.

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas danas je komentarisao izveštaj izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule, rekavši da "nije iznenađen" sadržajem njegovog izveštaja.

Napravio se Đilas lud, kao da možda čak u pisanju tog izveštaja protiv Srbije nije možda i sam učestvovao. U izjavi za lažovske medije čak je nafilovao kako je, jel'te, iznenađen, a čak misli da je Picula bio i blag...



U to da ne zna šta je Picula sad osmislio protiv Srbije moguće je poverovati jednako kao što je moguće poverovati u to da se oni - ni ne poznaju.

Doduše, ništa novo nije da Đilas bezočno slaže. Njegov loš pokušaj da prikaže kako nisu bliski pajtosi ujedinjeni u istom cilju možda bi neko i "progutao" da nije istorijata na Guglu, i pisanja medija.

Dragan nije znao šta je Picula stavio u izveštaj 😆 Mi treba da poverujemo da ni ne poznaje Piculu, iako su ga Ponoš i on molili da ih dovede na vlast.https://t.co/mE6YxOeuwu — Justicija (@Justicija993) 04. јун 2026.

A mediji su u više navrata pisali upravo o njihovom šurovanju!

Naravno, postoje i foto dokazi njihovog drugarstva.

Trčali su, da vas samo podsetimo, Zdravko Ponoš i Dragan Đilas, u više navrata kod Picule, osvedočenog srbomrsca.

Jurcali su čak put Brisela da se sastaju sa njim da bi mu tamo predočili da vlast u Srbiji, kako su rekli, treba da se menja.

Predsednici Stranke Srbija centar (SRCE) i Stranke slobode pravde (SSP) kukali su usred Brisela na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuću stranku u celini, a tom prilikom taman su otišli i po nove zadatke kako da sruše Srbiju!

Negde u slično doba iste godine priskakao je Picula i da brani Đilasa.

I to baš onda kada je Dragan Đilas izazvao skandal u centru Beograda fizičkim napadom na mlade akticiste SNS-a. Da podsetimo, tom prilikom mladi aktivista dobio je potres mozga nakon što ga je ovaj udario.

Jedva je Picula dočekao priliku za napad na Srbiju i aktuelnu vlast, pa je pritrčao da Đilasu pomogne da ispadne žrtva.

Da ne bude da je ovaj više puta na raznim lokacijama džabe išao da mu ljubi skute.

Ovakvih primera njihovih susreta, uzajamnih usluga i dokaza drugarstva ima sijaset... Nabrojali smo vam samo deo koji dokazuje da ono gorepomenuto što je poslednje Đilas izjavio baš ni ne pije vodu.

Jer - vrlo je malo verovatno da Piculin glavni pajtos ne zna šta je srbomrzac napisao protiv Srbije - ionako su na istom zadatku.

Autor: A.A.