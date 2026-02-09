Prst u oko Janjušu! Jakšićka dala srednji bužet Aneli, pa je NAHVALILA KAO NIKAD, a njega krenula da urniše! (VIDEO)

Za ne poverovati!

Aleksandra Jakšić je nastavila sa svojom podelom budžeta, a srednji budžet dala je Aneli Ahmić.

- Aneli, tebi dajem srednji, da imam veći dala bih ti i veći. Nemamo ništa specijalno ti i ja. Malo si se smirila, šašava si, luda si, ja ne znam, ja da sam ti muž ili dečko, ne znam šta bih, čas si ovakva, čas onakva. Beskrajno si mi simpatična, nisi loša, imaš nešto u sebi, ali umeš da budeš i monstrum. Šta god da uradiš ovde, ja ne mogu da kažem ništa, ne znam što ja sam slaba na tebe. Čak me i nap*čiš, ali ja ne mogu da ti zamerim, ili se saosećam s tobom, i to je ono što sam rekla na nominaciji, možda je taj neki instinkt - rekla je Jakšićka.

- Hvala ti puno, ja tebe zaista gotivim, imam odlično mišljenje, nekad promrmljam, svako me tako iznervira, ali si mi gotivna imaš tu energiju i uvek si tu za mene - navela je Aneli.

- Nadam se da se nećemo svađati zbog nekog momka - rekla je Jakšićka.

- Janjuše, ti ćeš dobiti mali budžet, zato što nisi bio fer prema meni u nekim situacijama, hteo si nekako sebe malo da uzdigneš, a mene da poniziš, okretao si neke stvari, ja sam sve pustila, nisam htela da se svađamo. Neiskreno si se ljubio sa mnom - rekla je Aleksandra.

Autor: R.L.