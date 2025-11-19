Ipak joj je stalo?!
Asmin Durdžić otkrio je Dači Virijeviću da će prividno biti dobar sa Aneli Ahmić, kako bi je u jednom trenutku naveo da negira sve što je pričala o njemu i time dokazao da je lagala. On je rešio da ode i porazgovara sa njom, kako bi napredovao u svom planu.
- Izblamirao si se. Imaš devojku napolju, a ovamo se sa Dušicom Đokić muvakaš, šta radiš - kazala je Aneli.
- Je l' si ljubomorna? - upitao je Asmin.
- Pa...kad budeš rekao da li imaš ili nemaš, drugačije ćemo da pričamo - kazala je Aneli.
- Nemam - kazao je Asmin.
Kad ste raskinuli? - upitala je Aneli.
- Pre godinu dana - kazao je Asmin.
- Što se ne pomirite? Da li je voliš? - upitala je Aneli.
- Nikad nikog nisam voleo kao nju. Raskinuli smo zbog svega što se dešavalo. Ja sam svoju ljubav izgubio zbog drugih - kazao je Asmin.
- Ne. Ti samo znaš da nikada ne bi završio sa njom. Meni si branio čak i u kupaćem da se slikam - rekla je Aneli.
- Kad nekog voliš...ništa ti ne smeta - rekao je Asmin.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: S.Z.