AKTUELNO

Zadruga

NIKAD NIKOG NISAM VOLEO KAO NJU: Asmin nazvao Staniju najposebnijom ženom, Aneli krenula para na uši, pa dala sve od sebe da SROZA njihov odnos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ipak joj je stalo?!

Asmin Durdžić otkrio je Dači Virijeviću da će prividno biti dobar sa Aneli Ahmić, kako bi je u jednom trenutku naveo da negira sve što je pričala o njemu i time dokazao da je lagala. On je rešio da ode i porazgovara sa njom, kako bi napredovao u svom planu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Izblamirao si se. Imaš devojku napolju, a ovamo se sa Dušicom Đokić muvakaš, šta radiš - kazala je Aneli.

- Je l' si ljubomorna? - upitao je Asmin.

- Pa...kad budeš rekao da li imaš ili nemaš, drugačije ćemo da pričamo - kazala je Aneli.

- Nemam - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Kad ste raskinuli? - upitala je Aneli.

- Pre godinu dana - kazao je Asmin.

- Što se ne pomirite? Da li je voliš? - upitala je Aneli.

- Nikad nikog nisam voleo kao nju. Raskinuli smo zbog svega što se dešavalo. Ja sam svoju ljubav izgubio zbog drugih - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne. Ti samo znaš da nikada ne bi završio sa njom. Meni si branio čak i u kupaćem da se slikam - rekla je Aneli.

- Kad nekog voliš...ništa ti ne smeta - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zola na sto odsto: Upalio sve moždane vijuge da Anđelu odvoji od Gastoza, evo kako je ona reagovala! (VIDEO)

Zadruga

Popucala po svim šavovima: Aneli krenula para na uši! Otpisala sve prijatelje, pa zaratila sa pola kuće! HAOS (VIDEO)

Domaći

Ovo ga najviše koči: Peja progovorio o Eni, priznao da li je zagrejan za nju i da li će joj dati novu šansu (VIDEO)

Zadruga

Shvatila svoje greške: Aneli progovorila o problemima sa Lukom, veruje da će njihova ljubav pobediti sve! (VIDEO)

Zadruga

Krenula mu para na uši! Terza daje sve od sebe da dokaže da nije znao detalje Miličine prošlosti, pa priznao: Da sam znao, nikad ne bih...! (VIDEO)

Domaći

DRAMA: Alibaba izbesneo na Minu, puna pušionica načuljila uši da čuje njihov okršaj! (VIDEO)