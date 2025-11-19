NIKAD NIKOG NISAM VOLEO KAO NJU: Asmin nazvao Staniju najposebnijom ženom, Aneli krenula para na uši, pa dala sve od sebe da SROZA njihov odnos! (VIDEO)

Ipak joj je stalo?!

Asmin Durdžić otkrio je Dači Virijeviću da će prividno biti dobar sa Aneli Ahmić, kako bi je u jednom trenutku naveo da negira sve što je pričala o njemu i time dokazao da je lagala. On je rešio da ode i porazgovara sa njom, kako bi napredovao u svom planu.

- Izblamirao si se. Imaš devojku napolju, a ovamo se sa Dušicom Đokić muvakaš, šta radiš - kazala je Aneli.

- Je l' si ljubomorna? - upitao je Asmin.

- Pa...kad budeš rekao da li imaš ili nemaš, drugačije ćemo da pričamo - kazala je Aneli.

- Nemam - kazao je Asmin.

Kad ste raskinuli? - upitala je Aneli.

- Pre godinu dana - kazao je Asmin.

- Što se ne pomirite? Da li je voliš? - upitala je Aneli.

- Nikad nikog nisam voleo kao nju. Raskinuli smo zbog svega što se dešavalo. Ja sam svoju ljubav izgubio zbog drugih - kazao je Asmin.

- Ne. Ti samo znaš da nikada ne bi završio sa njom. Meni si branio čak i u kupaćem da se slikam - rekla je Aneli.

- Kad nekog voliš...ništa ti ne smeta - rekao je Asmin.

