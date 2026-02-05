Dno dna, blama ove žene nikad dosta: Janjušu prekipelo zbog Kačavendnih priča da je ljubomoran na Mikija, unakazio je kao nikad! (VIDEO)

Zakucao je za dno!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Marka Janjuševića Janjuša.

- Šta kažeš na to što Milena tvrdi da si ljubomoran na Mikija i Anđela jer se lože na nju? - glasilo je pitanje.

- Može da priča šta hoće. Ja sam jednom rekao da nisam bio ljubomoran ni zbog žene svoje koju sam voleo, a ne da budem ljubomoran na Mikija. To su njena prebacivanja zbog sr*nja u rijalitiju. Nisam ljubomoran, niti mogu da budem. Žena ne prestaje da se blamira, svaki dan se blamira. Danas se blamira u radiju, blamirala se svih ovih meseci. Luka je nju zapečatio. Ona je jednom cmizdrila šta su joj rekli, pre 20 dana skakala kako će ne znam šta da mu uradi... Dno dna. Ona danas određuje ko će njoj da prilazi. Treba da vidi sama sa sobom ko je. Ja ne znam kako ženu nije sramota da priča da sam ja ljubomoran? Ko je ona meni? Nisam nikad rekao da bih bio sa njom u vezi. Nikad ne bih bio sa njom, ni ni sa kim odavde. Ja kad sam rekao da je ljubomorna imao sam pravo jer je ona rekla da je zaljubljena i imao sam pravo jer se tako ponašala. Ona za mene to ne može da kaže, niti sam ja ljubomoran. Blama ove žene nikad dosta - govorio je Janjuš.

- Nisam komentarisala samo ja nego mnogi ljudi. Što se tiče Luke i pečatiranja, ja sa njim ne jedem, ne pijem i ne družim se. Luka i ja ne komuniciramo, ne provodimo vreme i to je broj jedan - rekla je Milena.

- Blam života - dodao je Janjuš.

- Ovako se komentariše i za Marinkovića, a ko mene ne dira ne diram ni ja njega. Ako je Terza rekao da ja lupetam onda bih rekla da mu juče u raspravi nije bilo mesto, a on je skakao i bez razloga ulazio u sukob. Ja bih samo da podsetim Terzu da je Anđelo šetao sa Sofijom i njegovoj ženi koja mu je rodila dete slao erotske poruke - pričala je Kačavenda.

- Ona je nama govorila da je Janjuš ljubomoran i stalno nas je smarala. Ona govori da sam ja željan teme, a da li sam ovde nešto radio na silu? Ona je potencirala temu sa Anđelom i blamirala se sa njim - besneo je Terza.

Autor: A. Nikolić