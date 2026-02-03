PONAŠANJE JOJ JE DNO DNA, OVO JE DEBAKL: Janjuš slasno osolio po Kačavendi nakon raskola njihovog prijateljstva, istakao da nije ljubomoran na njen odnos sa Mikijem, pa istakao: KADA SAM ZALJUBLJEN U NEKOG... (VIDEO)

Razvezao jezik!

Na samom početku emisije ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, koji je progovorio o prekudu prijateljstva sa Milenom Kačavendom.

- Janjuše, došlo je do raskola prijateljstva sa Milenom, kako se to desilo? - upitao je voditelj.

- Mislim da je ona osoba koja je najzlonamernija, kao što sam je i danas naveo. Ona se vodi time da sam ja taj koji bi je jednog dana prodao, izdao, namestio...opet je danas aludirala na te stvari. Nikako mi se ne dopada njeno ponašanje, za mene je sve to blam, iskreno da kažem. Najviše ispašta za ono što izjavi. Nema nikakvo objašnjenje za neke stvari. Ispala je osoba koja je želela Anđela da namesti. Meni je njegova namera jasna, da se razumemo. Tri meseca se ponašala ovde kao da je u braku sa njim, pa je govorila da je u mene zaljubljena, treći joj je simpatičan...pa kako to? - upitao je Janjuš.

- Ispalo je da ti si ljubomoran na njen odnos sa Mikijem Dudićem - dodao je voditelj.

- Te fore da sam ja ljubomoran, tako su smešne i jadne, nemam reči za to, iskren ja da budem. Ona je uvrtela sebi u glavu da je ja nameštam. Ona je sama odgovorna za svoje postupke, sve što uradi je blam. Ima Vanju Živić pored sebe, koja je podržava u svemu, zato joj je i tako. Milena misli da naciju veoma zanima odnos Mikija i nje - kazao je Janjuš.

- Eto, opet pokazuješ sujetu i ljubomoru - dodala je Milena.

- Evo, misli ti da je tako. Što se mene lično tiče, ne moram se više nikada pomiriti sa njom. Zgrozio sam se kada je ona počela da priča sve vezano za prepiske sa Anđelom...zgrozio sam se! Ovo je njena najgora godina u rijalitiju, ovo je potpuni debakl, sramota. Morate da shvatite da sam ja osoba koja kada se zaljubi, sve radi samo da bih bio pored osobe u koju sam zaljubljen i do koje mi je stalo, da se razumemo. Ne pada mi na pamet da ja branim Milenu, jer se ponizila sa Anđelom. Ja sam mileni rekao kako deluje njeno ponašanje kada popije, a to je ljuti. Ako misli da sam ja ljubomoran, neka pita svoje prijatelje šta misle o tom njenom ponašanju. Pa ona je bliža bila sa Anelom, nego sa Mikijem. Ona je po mom mišljenju skroz sebe unazadila svojim ponašanjem. Kada ti neko pošalje poruku kao što je Anđelo njoj poslao, u želji da je o*ali, to čovek stvarno misli. Ako ona to tada nije želela sa njim, trebalo je da mu stavi do znanja da ne želi to i napiše ''nemamo više o čemu da pričamo nakon ove poruke''. Odgovaralo joj je sve to, zato nije distancu napravila među njima, veoma sramno - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.