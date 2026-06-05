Starović: Važno što je Vučić u Tivtu jer je to, uz Koštinu posetu, pozitivan zamajac

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je danas da je važno to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao na Samit EU – Zapadni Balkan u Tivtu, ističući da je to, dan nakon posete predsednika Evropskog saveta Antonija Košte, pozitivan zamajac na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

"Mislim da je dobro što je predsednik Vučić prisutan na ovom velikom i važnom skupu, a pogotovo što je to posledica i ličnog obećanja koje je dao predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti", rekao je Starović tokom gostovanja na TV Prva.

On je dodao da je Koština poseta Beogradu pokazala da on uviđa značaj i ulogu Srbije na Balkanskom poluostrvu, ali i u celoj Evropi.

"Mislim da je sadržina razgovora bila veoma dobra, da su saopštene veoma pozitivne poruke i sa jedne i sa druge strane, a imajući u vidu i činjenicu da gospodin Košta jeste neko ko je zaista benevolentan prema Srbiji, da uviđa i značaj i ulogu Srbije kako na Balkanskom poluostrvu, a tako i u čitavoj Evropi, i da je već pokazao zaista dobru volju u prethodnom periodu da da lični doprinos izgradnji političkog konsenzusa među svih 27 država članica o potrebi za ubrzanjem procesa proširenja, konkretno kada je Srbija u pitanju", objasnio je ministar.

Starović je istakao da je Košta, kada je rekao da je proširenje geopolitička neophodnost, mislio da je došlo vreme da se preispita proces proširenja koji je bio na marginama evropskih politika u prethodnih 15 godina, i dodao da očekuje da danas u Tivtu bude predstavljen non-pejper sa idejom o ubrzanju procesa proširenja.

"To uostalom vidimo i po rezultatima, a proces koji je dizajniran tako da može da traje unedogled, po potrebi i večno, budući da jedna država članica ili grupa njih može unedogled da usporava sam proces pristupa za nekog od kandidata. Vidimo da postoji dosta ideja kako da do te promene metodologije dođe i verujem da će jedan specifičan non-pejper biti predstavljen i tokom današnjeg dana u samom Tivtu sa idejom da se ubrza proces proširenja, da se određene procedure pojednostave, ali i da se uvede veća gradualnost, postepenost, u smislu toga da se kandidatima omogući da određenim procesima i politikama unutar EU pristupe i pre stupanja u punopravno članstvo", rekao je.

Ministar je naglasio da očekuje da će u Tivtu biti vođeni razgovori o ukidanju rominga za zemlje Zapadnog Balkana, jer je ta tema pokrenuta još na prethodnom Samitu, koji je održan u Skoplju.

"Što se rominga tiče, ja očekujem da danas na Samitu u Tivtu počnu pregovori sa šest partnera sa Zapadnog Balkana, ali i pojedinačni pregovori sa svakim od partnera o pristupanju u zone bez rominga EU. To je nešto na čemu mi zaista insistiramo. Lično sam pokrenuo tu temu još na prethodnom samitu u Skoplju. Konačno su se stvorili svi neophodni preduslovi, malo su i kolege iz EK i iz Evropskog saveta kasnile, ali verujem da od danas ti pregovori kreću", rekao je Starović.

Dodao je da je za 12. jun zakazana prva ministarska sesija na koju su pozvani on i ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina, i da će tada početi operativni pregovori sa EK.

"Zaista smo čekali punih godinu dana da ti pregovori počnu, sa dobrom verom, željom i namerom da do kraja ove godine završimo taj pregovarački proces, da uskladimo onaj deo naše legislative koja je neophodna. Radi se samo, dakle, o određenom amendiranju Zakona o telekomunikacijama i donošenju nekoliko podzakonskih akata da bi naši građani imali tu priliku i mogućnost da već krajem ove godine ili najkasnije početkom 2027. koriste svoje mobilne telefone, uključujući mobilni internet, bez bilo kakvih dodatnih troškova rominga kada odu u Austriju, Italiju, Nemačku, Mađarsku ili bilo gde", objasnio je ministar.

Autor: Pink.rs