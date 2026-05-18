Starović: Srbija ostaje čvrsto posvećena reformama na putu ka EU

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je danas da država ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformskih procesa koji vode ka članstvu u Evropskoj uniji (EU). Starović je sa šefom Delegacije EU u Srbiji Andreasom fon Bekeratom učestvovao na otvaranju izložbe "Primenjena nostalgija: Beograd – Nikozija", koju organizuju Ministarstvo za evropske integracije Srbije i Ambasada Kipra u Beogradu.

Izložba će trajati do 24. maja, a organizovana je povodom kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije u prvoj polovini 2026. godine. Nemanja Starović je istakao da Srbija ceni kontinuiranu podršku koju Kipar pruža evropskom putu Srbije, uključujući zalaganje za dalji napredak u pristupnom procesu.

"Posebno nas raduje što je Kipar potvrdio učešće na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi ‘Ekspo 2027’ u Beogradu", rekao je Starović.

On je podsetio da je pre desetak dana u Nikoziji učestvovao na neformalnom sastanku Saveta za opšte poslove EU, gde je potvrđeno da je politika proširenja ponovo visoko na agendi EU, te istaknuta važnost kredibilnog i dinamičnog procesa pristupanja, kao i potreba da reforme koje sprovode zemlje kandidati budu prepoznate i vrednovane.

"Zato želim još jednom da potvrdim da Srbija ostaje čvrsto posvećena realizaciji reformskih procesa koji nas vode ka članstvu u EU", rekao je Starović.

Povodom projekta "Primenjena nostalgija", Starović je ocenio da on već skoro dve decenije pokazuje da evropska saradnja nije samo politički proces, već i prostor susreta ljudi, kultura i zajedničkih vrednosti. Starović je zahvalio autorima izložbe, srpskom fotografu Nemanji Jovanoviću i kiparskom Džordžu Haralambusu, navodeći da su kroz fotografije uspostavili „tihi, ali veoma snažan" dijalog Beograda i Nikozije. Fon Bekerat je izjavio da izložba predstavlja još jedan podsetnik na budućnost Srbije u EU.

"Želimo da se srpska kultura, nasleđe, muzika, tradicija i hrana utkaju u evropsku tapiseriju. Može zaista da se oseti da Srbija pripada EU", rekao je on.

Bekerat je zahvalio dvojici fotografa jer su, kako je naveo, pokazali da deo srpske kulture i tradicije može da se pronađe u drugim evropskim zemljama poput Kipra, ali i obrnuto.

Fotograf Nemanja Jovanović kratko je poručio da mu je drago zbog toga što je učestvovao u nečemu što "treba da poveže EU i Srbiju". Jovanović je tokom boravka u Nikoziji beležio prizore, ljude i atmosferu koji su ga podsećali na Beograd, dok je Haralambus u Beogradu fotografisao grad i njegove stanovnike iz perspektive nostalgičnog posmatrača.

Projekat "Primenjena nostalgija" osmišljen je kao serija zajedničkih izložbi fotografa iz Srbije i zemlje koja predsedava Savetu EU, sa ciljem unapređenja kulturne razmene, jačanja međusobnog razumevanja i promocije evropskih vrednosti i saradnje Srbije sa državama članicama EU.

Autor: D.Bošković