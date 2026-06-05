Isti voki-toki, dva aršina blokadera: Za Tivat 'hibridni rat', za Rektorat 'potpuno normalna stvar', Brnabić sve objasnila

Opozicioni mediji još jednom su pokazali da nisu ni malo ni nezavisni ni objektivni.

Danas su u svojim tekstovima objavili da je ''u avionu koji je potom vraćen u Beograd, crnogorska policija pronašla transparente na kojima piše "Srbija pobeđuje", uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radio-stanicu...'', aludirajući da to može izazvati sukobe.

Međutim, podsetimo da kada je UKP ušao u Rektorat i kada su pronašli gomilu pirotehničkih sredstava, voki-tokije, gas maske, plakate, sprejeve, špriceve, lekove, braunile, zavoje, infuzije tada su objavili da ''nema ničeg kriminalnog što se voki-toki nalazi bilo gde''.

Како то средство за даљинску комуникацију (тј. воки-токи) у једном случају може да буде вид хибридног деловања и припрема за изазивање сукоба (у случају авиона за Тиват), а у другом случају да нема ничег криминалног у томе и да је потпуно нормално, чак природно, уобичајено и… pic.twitter.com/WncKqHIQka — Ana Brnabic (@anabrnabic) 05. јун 2026.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je na ove dvostruke aršine blokaderskih medija na društvenoj mreži X.

- Kako to sredstvo za daljinsku komunikaciju (tj. voki-toki) u jednom slučaju može da bude vid hibridnog delovanja i priprema za izazivanje sukoba (u slučaju aviona za Tivat), a u drugom slučaju da nema ničeg kriminalnog u tome i da je potpuno normalno, čak prirodno, uobičajeno i razumljivo da istih tih sredstava za daljinsku komunikaciju (tj. voki-tokija) ima na desetine i to gde – u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu - objavila je Brnabić i dodala:

Sad kada ste nam objasnili da je voki-toki sredstvo za hibridni rat i izazivanje (ili svakako pripremu za izazivanje) sukoba, onda očekujem da pozovete i političara Đokića da odgovara za pripremu građanskih sukoba u Srbiji i to iz zgrade Kapetan Mišinog zdanja, Rektorata Univerziteta u Beogradu! Da su u famoznom avionu za Tivat našli makar deo onoga što je policija našla u zgradi Rektorata (gomilu pirotehničkih sredstava, gas maske, plakate, sprejeve, špriceve, lekove, braunile, zavoje, infuzije...) verujem da bi nam Crna Gora objavila rat, a onda i NATO, u skladu sa članom 5 Ugovora o NATO.

Autor: Pink.rs