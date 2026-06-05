Vučić sa Frederiksen o učvršćivanju političkih veza i ekonomskim temama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se danas sa predsednicom Vlade Kraljevine Danske Mete Frederiksen tokom Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu i istakao da svaki razgovor na ovako važnim međunarodnim skupovima predstavlja priliku da se dodatno učvrste političke veze, razmeni mišljenje o ključnim evropskim i globalnim temama i doprinese boljem međusobnom razumevanju.

"Iskoristio sam priliku da tokom kratkog i srdačnog susreta uputim iskrene čestitke premijerki Mete Frederiksen povodom formiranja nove vlade i poželim joj uspeh u radu u ovim izazovnim vremenima", naveo je Vučić u objavi na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

U Tivtu se danas održava samit EU - Zapadni Balkan pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana" koji okuplja lidere EU i zemalja Zapadnog Balkana, a Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić.

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Autor: Pink.rs