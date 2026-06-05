VUČIĆ POSLAO JASNU PORUKU IZ TIVTA O EVROPSKIM INTEGRACIJAMA: Mi smo apsolutno za predlog Makrona i Merca, to će promeniti i ritam pristupanja EU

U Tivtu je danas održan samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija je glavna tema proširenje EU, a Srbiju na skupu predstavlja predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao da je danas bio veoma produktivan dan, i da je razgovarao sa gotovo svim liderima koji su došli u Tivat.

- Imao sam posebnu bilateralu sa premijerom Irske, imali smo odličan razgovor, sa španskim premijerom, sa slovenačkim premijerom, sa mnogim drugima, i verujem da smo unapredili naše odnose. Razgovarali smo o međusobnim posetama, i šta bi trebalo da činimo u budućnosti. Ono što je najvažnije, da prevedem ono što su ljudi slušali ceo dan, o non pejperu Makrona i Merca, mi smo apsolutno za to, to je dobar predlog, promeniće i ritam i energiju pristupanja EU - kazao je on.

Kaže da to ne znači izbegavanje obaveza, i da se spremamo za otvaranje novih klastera.

- Veoma pozitivne vesti i vrlo dobar razgovor. Deo zemalja je inače insistirao na tome, od Litvanije do Beneluksa, na potpunom usaglašavanju, tačnije uvođenje sankcija Rusiji. Ne znam šta bih još rekao - rekao je Vučić.

O emitovanju koncerta Marka Perkovića Tompsona na hrvatskoj televiziji, Vučić ističe da nije znao za to, i da zato o tome nije ni razgovarao sa Plenkovićem.

- Pa jel to neka velika novost? Iznenađenje za vas? Mi ćemo svakako morati u budućnosti da gradimo drugačije i bolje odnose sa Hrvatskom, a šta mislim o nacističkim pozdravima sam uvek govorio, i stradalni srpski narod je osetio šta su takvi pozdravi donosili u prošlosti. Mi ćemo čuvati naše antifašističke tekovine - kazao je Vučić.

Na pitanje crnogorskih medija da li je odgledao film "Referendum", Vučić kaže da nije, ali da je gledao dosta puta televiziju Vijesti, i da je viđao bezbrojne laži.

- Dakle, od Jovanjice do svega drugog, dakle i to na dnevnom nivou, samo prenoseći ono što vam je Šolak diktirao iz Beograda. Samo hoću da vam kažem, nemojte ono što ste oprostili sebi da ne oprostite drugome. Ako vam je jedan sat programa dovoljan da ukidate programe, onda to govori više o onome ko ukida - naglasio je predsednik.

Dodaje da u Srbiji nije bilo nikakvih zabrana, čak ni kada su pojedine televizije emitovale najgore laži.

- Vi ste u zakone uveli da je Srbija nasilno anektirala Crnu Goru. Šta sad treba da radimo, da zabranjujemo ulaz vašim državljanima? Ne, argumentovanje je bitno, a ne zabrane. Ja mislim da to nije rešenje, deo sam filma pogledao, video sam samo jednu istorijsku hronologiju, ali ne znam tačno na šta mislite - dodao je on.

Komentarišući uvredljivi transparent na Cetinju, Vučić kaže da je video da je dva puta vraćan.

- I zamolite gradonačelnika Cetinja da još češće dolazi u Beograd, znam da voli da navija za Partizan, on nikada neće videti takav natpis u Beogradu - rekao je on.

Predsednik ističe da je današnji dan veoma uspešan za nas, i kaže da su blokaderi zakazali miting u Kraljevu.

- A mi ćemo gledati da im koji dan pre toga otvorimo auto-put, da mogu njime da dođu i da viču parole protiv mene. Velika je to stvar za Srbiju, da dođemo do 1.300 kilometara brzih saobraćajnica. Na Vidovdan ćemo imati veliku vežbu na Pasuljanskim livadama, pokazaćemo novo oruđe i oružje - istakao je on.

Istakao je da mi moramo da završimo preporuke Venecijanske komisije.

- Za jedan od tih zakona sam im rekao da uopšte ne razumem šta je smisao zakona, i bili bi ste na mojoj strani kada bih vam rekao. I treba da vidimo šta ćemo uraditi sa REM-om. To bi bio klaster 3, i onda bi išlo ostalo po ubrzanoj proceduri. I naravno, pitali su me: "Aleksandre, mi se dugo znamo, ti nam reci da li si za Evropu". To je suštinski sve - kazao je predsednik.

- Za jedan od tih zakona sam im rekao da uopšte ne razumem šta je smisao zakona, i bili bi ste na mojoj strani kada bih vam rekao. I treba da vidimo šta ćemo uraditi sa REM-om. To bi bio klaster 3, i onda bi išlo ostalo po ubrzanoj proceduri. I naravno, pitali su me: "Aleksandre, mi se dugo znamo, ti nam reci da li si za Evropu". To je suštinski sve - kazao je predsednik.

Na pitanje da li će doći do jačeg povezivanja Srbije i Crne Gore, predsednik je istakao da je to uglavnom pitanje za Podgoricu.

- Oni su uglavnom sebe nametali na osnovu onoga što Srbija nije. Ja sam i danas rekao na samitu pred svima, rekao sam da ne moraju da se hvale time što su 100 odsto usaglašeni sa svima, postoji jedan koji nije usaglašen sa svima, ja sam taj koga treba da kritikujete. Svi ostali su isti, samo je jedan koji vodi drugačiju politiku. Mi smo dakle veoma zainteresovani za sve vrste projekata sa Crnom Gorom, a za ostalo morate njih da pitate - rekao je on.

Dodaje da Luka Bar teško može da ima profit i smisao ako nije povezana sa srpskom industrijom.

- To ima smisla i dobro je za Crnu Goru. Da li oni to žele, to je pitanje za njih. Ali postoji ogroman prostor da po tom pitanju napredujemo, i ja ću uvek da pozovem naše partnere na razgovore - dodao je Vučić.

Kazao je da nije stigao da se sastane sa predstavnicima srpskog naroda u Crnoj Gori, i kaže da je čuo da je Milan Knežević povredio rame na fudbalskoj utakmici.

- Nisam mogao da ga vidim, Andriju takođe, ali verujem da će neki naredni put biti prilike, i nadam se da ćemo se videti u Beogradu. Da razmenimo mišljenja, da čujem argumentaciju o svemu, to je to. Ali stvarno mi je bilo veoma naporno, sinoć sam kasno legao, jutros rano ustao, i tako od Kine još - rekao je predsednik.

On ističe da za klanove nisu krivi građani Crne Gore.

- Meni je malo smešno, sada kad sam video kako je bezbednosna agencija Crne Gore organizovala napade na nas preko pojedinih medija, kaže da su hteli da plate 30.000 evra ostanak u nekom hotelu. Šta je bre ljudi, jel se vi borite protiv turizma. A kada su dolazili da gase požare na Luštici, tada su bili dobri. A sada samo zato što su nosili dve zastave, nešto lepo o svojoj zemlji, tada su postali veliki neprijatelji, teroristi, batinaši. Ali to je valjda sve deo tog teškog sporta kojim se bavimo - kazao je on.

Autor: S.M.