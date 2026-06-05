Vučić odgovorio na provokaciju crnogorske novinarke: Svaki dan sam slušao laži na vašoj televiziji! Pozovite gradonačelnika Cetinja da dođe u Beograd, znam da navija za Partizan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se iz Tivta, odgovorio je na provokaciju crnogorske novinarke.

- Mi ćemo svakako moramo da gradimo nešto drugačije odnose sa Hrvatskom. Stradalni srpski narod najbolje je osetio šta su ti pozdravi donosili u prošlosti. Neki ne misle tako. Našu antifašističku prirodu ćemo da pokazujemo na svakom mestu - istakao je predsednik.

Na provokacije crnogorske novinarke o filmu o crnogorskoj nezavisnosti, koji je uperen protiv Srbije, predsednik je odgovorio:

- Svaki dan sam slušao laži na vašoj televiziji. Mislimo da ćemo da zatvorimo vaše televizije što tvrdite da je Srbija nasilno anektirala Crnu Goru? Nećemo. Izađite sa svojom argumentacijom. Od Mojkovačke bitke do Podgoričke skuppštine. Deo sam pogledao, video sam istorijsku hronologiju... Hvala za veličanstveni doček na Cetinju, postavili su transparent dva puta pa skinuli . Pozovite gradonačelnika Cetinja da dođe u Beograd, znam da navija za Partizan. Neće išta tako proživeti.

Autor: S.M.