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'RAZLIČITI SU NAM SNOVI' Vučić: Za mene je ostvarenje svih snova da Srbija ide napred, da bude uspešna, jaka zemlja...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se danas iz Tivta, rekao je da ne bi podneo ostavku ukoliko Crna Gora bude primljena u EU pre Srbije.

Odgovarajući na pitanje crnogorskih medija, uzvratio je pitanjem:

- Da podnesem ostavku što smo mi bolji i uspešniji? Neću. Ja ću da čestitam Crnoj Gori, vidim da je vama to ostvarenje svih snova - objavio je Vučić, pa dodao:

Rekao je potom da neće podneti ostavku i dodao:

Za mene je ostvarenje svih snova da Srbija ide napred, da bude uspešna, jaka zemlja, da može samu sebe da čuva, svoju zemlju da brani, da ima visoke plate, visoke penzije, a nizak javni dug. To su za mene važne stvari. Različiti su nam snovi.
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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Crna Gora

#Politika

#Sastanak

#Srbija

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