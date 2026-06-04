'RAZLIČITI SU NAM SNOVI' Vučić: Za mene je ostvarenje svih snova da Srbija ide napred, da bude uspešna, jaka zemlja...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se danas iz Tivta, rekao je da ne bi podneo ostavku ukoliko Crna Gora bude primljena u EU pre Srbije.
Odgovarajući na pitanje crnogorskih medija, uzvratio je pitanjem:
- Da podnesem ostavku što smo mi bolji i uspešniji? Neću. Ja ću da čestitam Crnoj Gori, vidim da je vama to ostvarenje svih snova - objavio je Vučić, pa dodao:
Rekao je potom da neće podneti ostavku i dodao:
Za mene je ostvarenje svih snova da Srbija ide napred, da bude uspešna, jaka zemlja, da može samu sebe da čuva, svoju zemlju da brani, da ima visoke plate, visoke penzije, a nizak javni dug. To su za mene važne stvari. Različiti su nam snovi.
Autor: Pink.rs