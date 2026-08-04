'ISPORUČIVALI SU SRBE HAGU KAO KILO MESA' Vučić: Tobožnji srpski rodoljubi su pustili Crnu Goru niz vodu da bi otišao i Kosmet

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, govoreći za Pink TV iz Mrkonjić grada kazao je da su takozvani srpski rodoljubi ćutali kada se Crna Gora otcepljivala.

Tobožnji srpski rodoljubi su ćutali kada se Crna Gora otcepljivala. Od odustajanja od pravnog kontinuiteta u odnosu na Saveznu Republiku Jugoslaviju i Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju.

Mi zato sa Kinezima ne možemo da obeležavamo stvarne diplomatske odnose, zato što oni kažu: "Izvinite, odustali ste od pravnog kontinuiteta". Ne možemo mnoge druge stvari da imamo. Zato imamo najgluplje moguće razgovore o sukcesiji i o svemu drugom. Imali smo, posle toga, ne zaboravite, ćutanje na pogreb na Kosovu, a sve veliki rodoljubi i patrioti, sve veliki Srbi. Imali smo puštanje iz pritvora svih albanskih terorista, do najtežih mogućih silovatelja, do najtežih mogućih silovatelja srpskih žena, ubica srpske dece, poput braće Mazreku, da vas podsetim, i tako dalje. Samo što mi zaboravljamo. Imali smo u međuvremenu otvoreni lov na sve srpske generale, pukovnike i oficire koji su se usudili da se bore za slobodu srpskog naroda, bilo da su to činili na Kosovu i Metohiji, bilo da su to činili na teritoriji Republike Srpske. U vrećama smo ih prebacivali preko Drine i isporučivali na kilo mesa. Sve su to radili tobožnji srpski rodoljubi. Tobožnji srpski rodoljubi su ćutali, nisu ni pomagali kada se Crna Gora otcepljivala od Srbije. Zašto? Zato što su znali da je to preduslov za stvaranje nezavisnog Kosova - kaže predsednik.

Autor: D.B.