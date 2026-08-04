UVEK JE VELIKIM SILAMA SAMOSTALNA SRBIJA PROBLEM Vučić: Zahvaljujući Republici Srpskoj BiH je vojno neutralna i nije priznato Kosovo

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, govoreći za Pink TV iz Mrkonjić grada kazao je da se nada da su ljudi videli našu posvećenost da pomognemo.

Nadam se da da, nadam se da su ljudi videli našu posvećenost u želji da pomognemo.

Posećivao sam mesta koja do sada niko nije posećivao, mislim na one koji su na vlasti, i nastaviću to da radim. Živimo u ne lakim vremenima, jer su se interesi velikih sila uvek lomili na Balkanu. I onaj koji je uvek predstavljao problem je samostalna i nezavisna Srbija. Danas nije drugačije, suština je ostala ista. Narod u Republici Srpskoj je ostao blizak sa narodom u Srbiji, na čemu smo zahvalni Republici Srpskoj. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, BiH je i dalje vojno neutralna, BiH nije priznala nezavisnost Kosova inače bi jedva dočekala da to uradi. To cenimo i to je naš narod koji volimo. Naša je obaveza je da vodimo računa o našim ljudima - rekao je Vučić.

I prethodnih dana napadali su ljude iz Republike Srpske, da tobož utiču na Srbiju. To rade iz dva ugla, prvi je onaj otvoreni, antisrpski, koji otvoreno mrze Republiku Srpsku. Drugi je opasniji, to su lažni salonski nacionalisti.

Autor: D.B.