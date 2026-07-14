VUČIĆ IZ PARIZA: Da hoćemo u NATO, primili bi nas odmah – Srbija ostaje vojno neutralna!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi Srbiju, da želi da postane deo NATO, odmah primili u alijansu, ali je istakao da je izbor Srbije vojna neutralnost.

Da hoćemo da budemo deo NATO, primili bi nas odmah. Pitanje je da li je to naša politika, hoćemo li tu politiku ili da sami čuvamo svoje nebo - rekao je Vučić novinarima u Parizu.

On je naveo da Beograd ima odličnu saradnju sa Kforom i drugima, i da će je u narednom periodu unapređivati.

Prema rečima predsednika Vučića, nije prisustvovao skupu "Koalicije voljnih" zato što nije prihvatio da Srbija bude deo te koalicije.

Da jesam, bio bih verovatno odmah uz predsednika Francuske Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Merca, koji su to osnovali. To bi bila, valjda, najvažnija slika koju bi pokazali - izjavio je Vučić.

Predsednik Srbije je poručio da vodi politiku kakvu je obećao svom narodu – politiku vojne neutralnosti.

Neću da Srbiju uvlačim u sukobe. Hoću da sačuvam mir u Srbiji, stabilnost. Nekada to nije lako, nekada vas svi gledaju kao 13. prase, nekada se osećate vrlo loše i sve to morate da istrpite i znate zašto trpite. Ja to radim zbog svoje Srbije, jer ništa važnije u svetu ne postoji od Srbije - poručio je Vučić.

Autor: D.S.