'SAMO ZAHVALJUJUĆI RS BiH NIJE PRIZNALA KOSOVO' Vučić: Svi su deo kolača videli ovde na Balkanu, a onaj koji je uvek predstavljao problem je nezavisna Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da Srbija ima razloga da bude zahvalna Republici Srpskoj.

- Nadam se da su ljudi videli našu posvećenost, u želji da pomognemo, u želji da pokažemo brigu o svom narodu. Posećivao sam mesta koja gotovo nikada ljudi iz Srbije nisu posećivali. Kad kažem "ljudi iz Srbije", mislim na one koji su na vlasti. Neka sam posećivao i po treći, četvrti put. Mislim da su strateški veoma važna za nas, poput Drvara i još nekih, i nastaviću to da radim - rekao je Vučić.

On je dodao da živimo u ne lakim vremenima, jer su se interesi velikih sila uvek u značajnoj meri prelamali i lomili na Balkanu.

- I pred Berlinski kongres, posle Berlinskog kongresa, u sadejstvu Britanije i Turske, zatim drugih velikih sila, njihovim uključivanjem, dakle Austrougarske, Bugarske, mnogih drugih, dakle svi su deo svog kolača uvek videli ovde na Balkanu. I onaj koji je uvek predstavljao problem, to je samostalna i nezavisna Srbija. Danas nije mnogo različito, neke forme su drugačije, vreme je modernije, ali suština je ostala ista. I narod u Republici Srpskoj, koja je zadržala svaku vrstu bliskosti sa Srbijom, i na tome smo veoma zahvalni Srpskoj. I Srpskoj kao entitetu unutar Bosne i Hercegovine, kao republici, kao pravnoj tvorevini, ali pre svega narodu i građanima Republike Srpske. I imamo razloga da budemo zahvalni, dakle samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina je i dalje vojno neutralna. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova, inače bi jedva dočekali i u Sarajevu i u Mostaru da to urade. Dakle, govorimo o dva centra koja kontrolišu Bošnjaci i Hrvati. To cenimo. Sa druge strane, to je naš narod koji volimo i ni u čemu se od njega ne razlikujemo, i naša je obaveza da o našim ljudima vodimo brigu - pojasnio je Vučić.

Autor: D.B.