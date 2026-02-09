VUČIĆ ČESTITAO KARANU POBEDU: 'Srbija će uvek biti uz Srpsku' – pobeda kandidata SNSD-a na ponovljenim izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je srdačnu čestitku Siniši Karanu, kandidatu SNSD-a, povodom pobede na ponovljenim predsedničkim izborima u Republici Srpskoj.

Vučić je istakao važnost jedinstva i najavio nastavak snažne saradnje.

„Najveća i najteža obaveza je pred narodom“

U svojoj poruci na mreži Iks (X), predsednik Vučić je izrazio uverenje da će Karan novu dužnost obavljati kao mudar i odgovoran lider.

„Uveren sam da ćete novu dužnost obavljati sa predanošću mudrog i odgovornog lidera. Obaveza koju nosi izbor od strane naroda, najveća je, najteža i najsvetija za svakog od nas“, poručio je Vučić, naglasivši da su pred srpskim narodom ogromni izazovi u teškim vremenima.

On je podvukao da će Srbija uvek stajati uz Republiku Srpsku, spremna na jačanje veza u svim oblastima na dobrobit svih građana.

Karan: Odbranjen suverenitet srpskog naroda

Stranka nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) proglasila je pobedu svog kandidata odmah nakon zatvaranja birališta. Siniša Karan se obratio javnosti ističući da ova pobeda predstavlja odbranu prava naroda da odlučuje o svojoj sudbini.

„Ovo je jasan odgovor naroda na pokušaje zloupotreba pravosudnih institucija“, izjavio je Karan, dodajući da je njegovim izborom sačuvan suverenitet srpskog naroda.

Izborni podaci: Izlaznost skoro 50 odsto

Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK), ponovljeni izbori protekli su bez većih problema:

Izlaznost: Glasalo je 41.826 birača, što čini 49,51 odsto upisanih u birački spisak.

Biračka mesta: Bila su otvorena od 7 do 19 časova.

Autor: Dalibor Stankov