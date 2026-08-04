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NEĆU DA ĆUTIM! Vučić: Hoću da upozorim srpski narod, ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se iz Mrkonjić Grada na Danu sećanja žrtava akcije Oluja.

Večeras ću kao najiskusniji predsednik Srbije da ukažem na virove koje želim da izbegnete. Mir je uvek dobar za sve. Najbrže rastemo. Vreme i mir rade za nas".

- Ukazaću vam na opasnosti, za nas u ovom trentuku, za nas je očuvanje mira i stabilnosti trenutno najvažnije i radi za nas. Brže napredujemo od ostalih, brže rastemo idnustrijski, u svakom smilsu, čak u vojnom smislu, vreme i mir rade za nas.

- Mi smo najstradalniji narod u 20. veku.

- Jeste li primetili u 14 godina da se nikada nije dogodilo da neko iz Srpske kaže nešto Srbiji i obrnuto. Jesmo se sporečkali, ali nikad

- Hvala vam svetosti što čuvate srpsku crkvu. I u crkvi smo imali ideje koje su opasne, policentričnim idejama. U Konfederalizovanju srpske crvke, čuili ste od istaknutih srpskih nacionalista, ideja o policentričnom srpstvu, to je smrt srpskog naroda , to je smrt srpske crkve. Kada su počeli da prave pravoslavncu crkvu u Hvratskoj, Crnoj Gori, osetili su na vreme o čemu se radi. Da su to uspeli, ne bi nam bila SPC ista kao sad. Ona je ista na svakom drugom mestu. Moramo da znamo šta su nam interesi.

- Imamo Srbe koji su radili protiv vitalnih sprskih interesa. Jedna grupa je otvoreno protiv svega srpskog. Uvek su radili protiv. Opasniji su oni drugi koji nam drže pridike o policentričnom srpstvu, gde ćete Podgoricu da suprostaljvate Beorgadu i Banjaluci, to vam je policentričn osrpstvo, to vam je rastakanje i razaranje Republike Sprske. Nećemo vam dati i pobedićemo vaše opake ideje ako se pojavljuje, salonski nacionalisti. Preziru narod, kažu Vučić izdajnik nije zaratio sa Prištinom.

- Prvi dan odricanja od kontinuiteta od Jugoslavije i SCG, drugi dan puštanje na slobodu albanskih terorista, 3 dan rastakanje zajedničke zajedničke države da bi se stvorili uslovi za rastakanje SCG. Pogrom Srba na Kosovu, ekonomija Srbije sa raspada, 500 000 ljudi bez posla, proglašavaju nezavisnost Ksoova. Svi ćute kažu nemojte to da za vreme izbora, to su nam uradili veliki rodoljubi, jesu li nešto uradili za Rpeubliku Srpsku? I ćutiš kao predsednik jer moraš da gledaš u budućnost. Neću da ćutim, hoću da upozorim srpski narod ako se isto budemo ponašali i na iste prevare nasedali!

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

#srpski narod

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