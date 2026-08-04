'JA NISAM SRBIJANAC, IMA DA NAS ZOVETE SRBI' Vučić: Nemojte da nam izmišljate imena, da ne bismo mi vama počeli

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je iz Mrkonjić Grada na Danu sećanja žrtava akcije Oluja.

- Jeste li čuli čuvenu Tuđmanovu rečenicu sa Briona da Srbi "praktično nestanu".To nam je govorio Pavelić i Luburić i svi su to želeli. Mnogo ste Srba proterali i pobili, ali evo nas opet u Mrkonjić Gradu, koji ste spalili, diže se sprski narod, dolaze nova pokolenja i nikad vam nećemo dozvoliti da nas gazite!

- Nema kakvim se trikovima nisu služili. Koliko puta smo izgovorili sintaksu hrvatski Srbin, kosovski Srbin, a nikad niste izgovorili srpski Hrvat, nikad niste to čuli jer mi nismo prevaranti. Nikada nisu mogli da podnesu Srbe, koristili su prisvojne prideve. Nismo mi ni hvratski ni bosanski ni srbijanski, mi smo samo Srbi, nemojte da nas delite, nemojte da nam izmišljate imena da ne bismo mi vama počeli da izmišljamo imena.

- Kad kažu u Sarejvu Srbijanac, ja nisam Srbijanac iako sam rođen u Beogradu i Srbiji. Ne zovu ni Ugljanina Srbijanac, ima da nas zovete Srbi, da nas poštujete, jer mi istom rodu priapdamo i nema niakve razlike iz Srba iz Pirtoa, Nikšića, Kosovske Mitrovice. Ne budete li promenili ponašanje, mi ćemo da promenimo ponašanje pa ćete da vidite kako izgleda kad vam budemo davali imena i nadimke.

Autor: D.B.