'VUČIĆ JE SAČUVAO USPOMENU NA NEVINO STRADALE' Glišić: Crna Gora je postala kolonizovana država, nad kojom je Hrvatska preuzela komandovanje! (VIDEO)

Juče je u Mrkonjić gradu, u Republici Srpskoj, održana manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve zločinačke akcije "Oluja". Ministar za javna ulaganja Darko Glišić, istakao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sačuvao uspomenu na nevino stradali srpski narod.

Komentarišući govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića i to što je rekao da mu je to poslednji govor kao predsednika države, rekao je da to sigurno, Glišić je rekao da je to možda njegov poslednji govor kao predsednika, ali sigurno ne kao čoveka koji je lider svih Srba.

- Svi ljudi srpske nacionalnosti i svi koji se osećaju kao Srbi, pogotovo u regionu, gledaju predsednika Vučića kao čoveka koji im daje stabilnost i sigurnost, kao osobu koja garantuje da će moći normalno da žive na svojim ognjištima i da se neće desiti ono što se desilo devedestih, kada su ljudi ubijani, proganjani, kada su kuće spaljivali - rekao je Grlišić.

Kako kaže, u njemu vide nekoga ko im uliva poverenje, daje tu vrstu odgovornosti da se neće ponoviti te mračne stvari koje su se devedestih dešavale.

- Verujem da će i u narednim godinama u danima sećanja, kada budemo obeležavali te teške trenutke za naš narod, da će se Vučić uvek obraćati, jer ljudi žele da čuju šta on ima da im kaže. On je sačuvao uspomenu na te nevino stradale ljude, na decu, na žene, na nejač koja je svirepo ubijana - rekao je Glišić.

Ističe da ljudi žele da vide i čuju Vučića, i dodaje da oni koji su svoju državu i politiku temeljili na krvi, razaranju i ubijanju, oni će da slave i neka im se pridruže svi oni koji smatraju da je politika ubijanja, krvi, zla, dobra politika. Kako dodaje, neka se okupe svi na jednom mestu, kako bi znali ko su sve ti ljudi kojima je ubijanje dece i kopanje očiju deci politika kojom se ponose.

Komentarišući to što su otpravnika poslova iz Crne Gore poslali u Hrvatsku na proslavu genocida, rekao je da je Crna Gora jedna kolonizovana država, nad kojom je Hrvatska preuzela komandovanje.

- To je država kojom se upravlja iz Zagreba, u kojoj oni ne mogu da donesu ni jednu odluku a da ne pitaju Plenkovića. Oni nemaju samostalnost i ne mogu da donose bilo kakve odluke bez da to dozvoli Zagreb - rekao je Glišić.

Ističe da su se srećom desili izbori kod nas, kada je narod rekao da ne želi da bude taoc onih koji su činili najstrašnije zločine prema našem narodu.

Govoreći o Crnoj Gori, Glišić je rekao da je Crna Gora nažalost pokleknula, da je pre 2020. bila mafijaški protektorat, a da je sada hrvatski protektorat.

- Nadam se samo da će građani koji su dobro uvideli prethodnoh godina da ljudi koji vode danas Crnu Goru nisu dobronamerni. Takođe, njihov ekonomski i svaki drugi napredak je vrlo upita. Napravili su sebi mnogo problema i zamki, za koje će sami morati da ispaštaju - rekao je Glišić.

Glišić je istakao da je Milan Knežević, sa druge strane, pokazao da je istinski lider Srba u Crnoj Gori.

- Život uvek mora da pobedi, uvek sve što radite, pogotovo na odgovornim mestima, ispred sebe mora da se ima jasan stav a to je da pobeđuje život. Moramo da se borimo za bolji život ljudi, za one stvari koje ljude čine srećnima i da iz dana u dan sve bolje žive - rekao je Glišić.

Autor: A.A.