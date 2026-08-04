SRBIJA I SRPSKA ZAJEDNO: Ogroman broj ljudi u Mrkonjić Gradu na obeležavanju godišnjice zločinačke akcije 'Oluja' Sećanje na stradale Srbe (VIDEO)

U Mrkonjić Gradu održava se centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve 'Oluje', okupivši ogroman broj ljudi.

Centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve zločinačke akcije "Oluja" održava se večeras u Mrkonjić Gradu, u Republici Srpskoj.

Na centralnom trgu okupio se ogroman broj ljudi kako bi odao poštu stradalim žrtvama.

Na obeležavanju godišnice "Oluje" govoriće patrijarh Porfirije, u ime Srba iz Crne Gore obratiće se Milan Knežević, u ime Srba iz Republike Srpske Milorad Dodik, a na kraju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Autor: D.B.