AKTUELNO

Politika

SRBIJA I SRPSKA ZAJEDNO: Ogroman broj ljudi u Mrkonjić Gradu na obeležavanju godišnjice zločinačke akcije 'Oluja' Sećanje na stradale Srbe (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U Mrkonjić Gradu održava se centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve 'Oluje', okupivši ogroman broj ljudi.

Centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve zločinačke akcije "Oluja" održava se večeras u Mrkonjić Gradu, u Republici Srpskoj.

Na centralnom trgu okupio se ogroman broj ljudi kako bi odao poštu stradalim žrtvama.

Na obeležavanju godišnice "Oluje" govoriće patrijarh Porfirije, u ime Srba iz Crne Gore obratiće se Milan Knežević, u ime Srba iz Republike Srpske Milorad Dodik, a na kraju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Autor: D.B.

#Oluja

#obelezavanje

POVEZANE VESTI

Politika

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! POČELO OBELEŽAVANJE DANA SEĆANJA NA ŽRTVE ZLOČINAČKE AKCIJE 'OLUJA' Obraća se patrijarh Porfirije!

Politika

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Pratite specijalnu emisiju! LAKIĆ POVODOM DANA SEĆANJA NA 'OLUJU': Za pravdu je kasno, ali za nas kao narod nije kasno, da

Politika

'SVIMA IM JE META SAMO JEDNA - KAKO SKINUTI GLAVU ALEKSANDRU VUČIĆU' Predsednik Srbije iz Mrkonjić Grada: Narod treba da razume da takve zamke mora da

Politika

PREDAH UZ DOBRU TELETINU I PITU ISPOD SAČA! Vučić u poseti Mrkonjić Gradu: Najveća vrednost su ljudi koji vas dočekaju otvorenog srca (VIDEO)

Politika

Macut: Sećanje na žrtve 'Oluje' naša moralna obaveza, istina temelj iskrenog pomirenja

Politika

NIKAD VEĆI BROJ! VIŠE OD 30.000 LJUDI PO KIŠI OBELEŽILO DAN SEĆANJA NA STRADALE I PROGNANE U AKCIJI 'OLUJA' Okupljeni dostojanstveno poslali snažnu po