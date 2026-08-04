'SVIMA IM JE META SAMO JEDNA - KAKO SKINUTI GLAVU ALEKSANDRU VUČIĆU' Predsednik Srbije iz Mrkonjić Grada: Narod treba da razume da takve zamke mora da izbegne

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se uoči obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji "Oluja", koje se održava u Mrkonjić Gradu sa početkom u 20 časova.

Predsednik Vučić, koji već treći dan u Republici Srpskoj, za TV Pink govorio je o aktuelnim temama.

"Nadam se da su ljudi videli našu posvećenost i želju da pomognemo, da pokažemo brigu o svom narodu."

"Živimo u ne lakim vremenima, jer su se interesi velikih sila uvek lomili na Balkanu. I onaj koji je uvek predstavljao problem je samostalna i nezavisna Srbija. Danas nije drugačije, suština je ostala ista. Narod u RS je ostao blizak sa narodom u Srbiji, na čemu smo zahvalni RS. Samo zahvaljujući RS, BiH je i dalje vojno neutralna, BiH nije priznala nezavisnost Kosova inače bi u Sarajevu i Mostaru jedva dočekali da to urade. To cenimo i to je naš narod koji volimo. Naša je obaveza je da vodimo računa o našim ljudima".

"I prethodnih dana napadali su ljude iz RS, tobož utiču na Srbiju. To rade iz dva ugla, prvi je onaj otvoreni, antisrpski, koji otvoreno mrze RS. Drugi je opasniji, to su lažni salonski nacionalisti".

"Nisu poslali svoje ljude ovde, a predstavnik Vlade Crne Gore ide na veselje zbog ubijanja Srba", kaže Vučić o postupcima Crne Gore.

"Večeras ću pokušati da ukažem šta mislim da će se događati u budućnosti, gde su virovi koji treba da izbegnemo".

"Oni će morati da urade mnogo stvari protiv Srbije kako bi dokazali da su Evropa i da bi se umilili Hrvatskoj", dodaje predsednik o Crnoj Gori.

"Tek se spremaju poniženja, oni misle za naš narod, a zapravo to govori o njima".

O Helezovoj izjavi da u RS ima naoružanih Srba:

"To je laž. Ti naoružani momci na kvadovima su pripadnici policije Republike Srpske. Teško mu je što je lagao za Sarajevo safari, pa što me ne uhapsi. Teško mu je i što sam došao u Bugojno, a da ga nisam pitao".

"Strani centri moći su čudo, i kroz punu kontrolu regionalnih centara moći i onih koje neki lažno nazivaju 'srpskim policentričnim' mestima, su tako nešto radili sve vreme. I još nisu uspeli da me pobede. Još nisu uspeli jednog čija im je glava jedina meta, zato što znaju ne da sam ja jak što imam mišiće ili što imam oružje, nego što znaju da u mojoj glavi i u mom srcu ima toliko i znanja i iskustva, ali i ljubavi prema svom narodu, da nijedna prevara ne može da im prođe. Čitam ih kao bukvar, a i kao dečak sam odlično čitao bukvar. Čitam im sve poteze zato što čitam knjige, zato što sam iskusan, zato što imam najviše razgovora sa svim svetskim i evropskim liderima. Na svaki trik, na svaku prevaru sam im naučio. Sve sam to savladao. Zato sam ja jedina meta".

"On je mogao da kaže: 'E, pa Republika Srpska je nešto radila.' A ne, ne. Nije njemu tema i meta Republika Srpska. Svima njima je tema i meta samo jedna: kako skinuti glavu Aleksandru Vučiću. I na sve to, kada dobijete sve te otvorene i ogoljene srbomrzce, poput Zukana Heleza, uvek ćete da dobijete. Na sve to, uvek ćete da dobijete podršku, znate od koga? Ne samo ovi ZLF, studenata i tako dalje, koji su ogoljeno antisrpski. Uvek ćete da dobijete od Mila Lompara, lažnih nacionalista, isto to će da vam kažu. Samo malo uvijenije. I tobože iz drugog ugla, ali suština je ista. E, to su te prevare i ti trikovi. Ja ovo više ne govorim zbog sebe. Ja više da budem predsednik Srbije ne mogu. Dakle, uskoro podnosim ostavku. Suština je u tome da ovo narod mora da razume, da takve prevare i zamke mora da izbegne u budućnosti. I bilo mi je važno da ovo i vama kažem".

Autor: D.B.