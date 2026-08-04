'POSLEDNJI PUT VAM SE OBRAĆAM KAO PREDSEDNIK SRBIJE' Moćan govor Vučića u Mrkonjić Gradu na Danu sećanja: Oluje više nikad neće biti ma ko god bio s druge strane!

Centralna manifestacija povodom Dana sećanja na žrtve zločinačke akcije "Oluja" održana je večeras u Mrkonjić Gradu, u Republici Srpskoj.

Na obeležavanju godišnice "Oluje" govorili su patrijarh Porfirije, u ime Srba iz Crne Gore obratiće se Milan Knežević, u ime Srba iz Republike Srpske Milorad Dodik, a na kraju i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje Aleksandra Vučića

"Nevenka Dobrić je 9 meseci nosila svog Sinišu, rodila ga je, dojila, odgajala. Anđeoski oči zlikovci su ugasili. I nikada nikome nisu rekli za Sinišine oči, nikada nikome nisu rekli za suzu i tugu majke. Slavili su to kao veliku pobedu".

"Ma koliko žrtava da imamo, uvek smo mi krivi. Pokušali su da nas ubede da smo mi Srbi za to krivi, ne oni koji su ih ubili i proterali, već mi. Mnogi od nas su to prihvatili, mnogi od nas su u tom pogromu nad istinom učestvovali".

"Nekako se zaboravilo, da od svih velikih gradova, nijedan drugi nije bio napadnut s početka (Drugog svetskog rata), samo naš Beograd. Rodila se nova generacija Srba koje se ne plaše i ne stide i koje neće da zaborave oči Siniše Dobrića".

"Ja vam se večeras obraćam poslednji put kao predsednik Republike Srbije".

"Nisam se nadao da će to u tišini da prođe i u Evropi i u svetu", rekao je Vučić govoreći o Jasenovcu i dodao:

"Nisam tu u pitanju ja, u pitanju je istina".

"Nije sve počelo 'Olujom'. Oni optužuju Srbiju da je agresor. Pa nisu Srbi rastakali zemlju, vi ste izazvali sukobe, a ne Srbi. I baš vas briga što lažete svakog dana".

"Jeste li nekad videli bilo koga iz Zagreba da je položio bilo koji cvet na bilo koji grob srpskih žrtava? Rugaju nam se. Kad je počeo sukob u Hrvatskoj, prvo su očistili gradove od stvarne i prave srpske elite. Usvojili svoju kvazielitu kao u Drugom svetskom ratu".

"Izvinite Nevenka što je Srbija bila slaba, a mi sebi nećemo oprostiti Sinišine oči i vaše suze".

"Nije sve počelo 'Olujom'. Oni optužuju Srbiju da je agresor. Pa nisu Srbi rastakali zemlju, vi ste izazvali sukobe, a ne Srbi. I baš vas briga što lažete svakog dana".

"Jeste li nekad videli bilo koga iz Zagreba da je položio bilo koji cvet na bilo koji grob srpskih žrtava? Rugaju nam se. Kad je počeo sukob u Hrvatskoj, prvo su očistili gradove od stvarne i prave srpske elite. Usvojili svoju kvazielitu kao u Drugom svetskom ratu. A onda su divni krajiški narod napali sa svih strana i onda su nas još ubeđivali da je naš Siniša Dobrić kukavica pa je otišao na traktoru. Ceo svet protiv krajiškog naroda".

"Izvinite Nevenka što je Srbija bila slaba, a mi sebi nećemo oprostiti Sinišine oči i vaše suze".

"Dok se ja nešto pitam, nećemo dozvoliti ni u Republici Srpskoj niti bilo koje teritorije Srbije, neće biti 'Oluje'. Srbija je dovoljno snažna da sačuva svoj narod".

"Jeste li čuli čuvenu Tuđmanovu rečenicu sa Briona da 'Srbi praktično nestanu'. Mnogo ste Srba proterali, ali evo nas opet u Mrkonjić Gradu, diže se srpski narod i nova pokoljenja dolaze i nikada vam više neće dozvoliti da ih gazite".

"Večeras ću kao najiskusniji predsednik Srbije da ukažem na virove koje želim da izbegnete. Mir je uvek dobar za sve. Najbrže rastemo. Vreme i mir rade za nas. Na nekoliko mesta sam čuo da 'čekaju drugo poluvreme', ali nemojte, jer mi želimo mir".

"Srbi su najstradalniji narod u 20. veku".

"Mi smo se dogovorili pre 14 godina. Bio je protiv mene u kampanji. Rekao mi je posle godinu dana, 'više vodiš računa o Srbima nego oni pre tebe".

"Mnogo je grešaka i sramote bilo oko Srpske Krajine devedesetih".

"U CG živi procentualno više Srba nego u BiH. Da li je BiH priznala Kosovo? Nije, jer nije dala RS i Banjaluka. Da li je priznala Crna Gora? Jeste, prva, još 2008. Da li je BiH član NATO? Nije zato što RS ne da, jer sledi Srbiju".

"Četiri puta su u CG izglasali deklaracije o genocidu. Hrvatska nije toliko, ne znam ni da li je Tirana. Molio sam ih kad su dolazili u Beogradu, znam da nećete da menjate odluku o Kosovu, ali nemojte da idete na proslavu Oluje. Da, da, kažu, vodiće računa. Evo kako vode računa. Pohvaliće ih neko sutra, otvoriće možda još neki klaster"."Želim svima u RS da vam se zahvalim. Mogli su da pritiskaju RS koliko hoće, a RS nikad nije ostavila Srbiju na cedilu. Srbija ima obavezu da nikad ne ostavi RS na cedilu."

Obraćanje Milorada Dodika

"Treba da znate da ovo nije protokolarni dan. Ovo je mesto kada govorimo istinu i kada zahvaljujući predsedniku Vučiću nešto što je bilo u zaboravu, zajedno smo rekli da ćemo zajednički obeležavati važne datume. I prva od manifestacija koje smo organizovali na mostu u Rači upravo je bila posvećena egzodusu, pogromu u Hrvatskoj, iz Hrvatske Srba, a iz, naravno, Republike Srpske. Hoću da kažem da je Hrvatska izvršila agresiju na Republiku Srpsku, ulazeći na naš prostor i vršeći pogrom i pokolj naših ljudi. Hrvatska koju ovde pamtimo kao nezavisnu državu, koja je iza sebe ostavila Jasenovac i mnoga stradanja, koja su sabrala gotovo milion srpskih žrtava, od Kragujevca pa sve do Sremske Mitrovice i drugih stratišta koje sutra obeležavamo, i gotovo da nema dana da nemamo neki parastos, pa sve do Broda na Drini, Garavica, koju smo samo pre nekoliko dana obeležili, gde su ustaše, lokalni Hrvati i muslimani, ubili 12.000 Srba za tri dana, sveli ih iznad Bihaća i pobili, tukli i ubijali nas dok nas nisu, što kaže narod, "sravnili sa zemljom". Sramota. Ali jedan od tih pet, koji je bio najzloglasniji ustaša, neki Kapetanović, musliman, je 1957. godine postao član opštinskog komiteta partije, one iste partije koja je krila sav taj zločin i sklanjala ga od javnosti, a nama nudila ćutanje, tražila od nas da ćutimo, da se stidimo, da ništa ne govorimo, da nosimo svoje boli, jer smo mi navodno nešto krivi zato što postojimo. Zato što nismo hteli da ih prihvatimo, a i oni koji su prihvatili loše su prošli. Srbi su ponosan narod. Srbi oplakuju i poštuju svoje žrtve, poštuju i druge i tuđe žrtve. I to treba tako da ostane. To je veličina naroda kome ja pripadam, srpskog naroda. Ali oni, ni jedni ni drugi, ni treći, nikada to neće pokazati prema našim žrtvama".

"Zar mali Dobrić nije dovoljan razlog da se uključe i sve relevantne institucije i majci podare tamo to što ona traži? Kakvi ste ljudi? Šta hoćete od nas? Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju večno kinjite, ili da ćete kroz neku vašu "evropsku priču" nama ispričati priču koju vi hoćete, da nas ponovo pokorite, da kažete: "Da, bićete tamo, ali ako mi kažemo." Ne treba nam to ni Evropska unija ni Evropa. Kao što su Oluju organizovali američki stručnjaci, kao što danas znamo da je direktno, sa najvišeg vrha tadašnje Amerike, data saglasnost da se Oluja sprovede, ali imali su samo jedan uslov: brzo. Brzo. Da se ne bi pobunili drugi na međunarodnoj sceni".

"Zar mali Dobrić nije dovoljan razlog da se uključe i sve relevantne institucije i majci podare tamo to što ona traži? Kakvi ste ljudi? Šta hoćete od nas? Zašto mislite da možete da Republiku Srpsku i Srbiju večno kinjite, ili da ćete kroz neku vašu "evropsku priču" nama ispričati priču koju vi hoćete, da nas ponovo pokorite, da kažete: "Da, bićete tamo, ali ako mi kažemo." Ne treba nam to ni Evropska unija ni Evropa. Kao što su Oluju organizovali američki stručnjaci, kao što danas znamo da je direktno, sa najvišeg vrha tadašnje Amerike, data saglasnost da se Oluja sprovede, ali imali su samo jedan uslov: brzo. Brzo. Da se ne bi pobunili drugi na međunarodnoj sceni".

Obraćanje Milana Kneževića﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Danas bih bio najponosniji da u ovom svom obraćanju mogu da se obratim i predstavnicima crnogorske vlade Milojka Spajića, kojima je bilo mesto ovde, na sećanju na pogrom srpskog naroda, etničko čišćenje i genocid koji smo proživeli dva puta u jednom veku. Bio bih najsrećniji da pored ovih svetih grbova Republike Srbije i Republike Srpske bude i naš crnogorski Alaj barjak, ili crnogorski krstaš barjak, sa kojim smo zajedno sa braćom Srbima iz Srbije i Republike Srpske, otkad je sveta i veka, bili u svakoj pobedi i u svakom porazu. Nažalost, zvanična i obnarođena Crna Gora odlučila je da svoju zastavu i svoj barjak odnese sutra u Zagreb i da je stavi pored šahovnica, i tako još jedanput zabode nož u bratsko srce i bratska leđa, i srpskom narodu u i Republici Srbiji i Republici Srpskoj". Foto: Printskrin Pink TV"Mi, kao Srbi iz Crne Gore, ne možemo da se pomirimo sa ovim veleizdajama koje počinjavaju razne vlade u 21. veku. Toliko su izdali našu zajedničku istoriju, zajedničko pamćenje i zajedničku duhovnost, da je dosta za sve naše mrtve, za sve žive i za sve one Srbe koji će se roditi u Crnoj Gori. Priznali su 2008. godine srce Srbije, našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. Četiri puta su nas proglasili za genocidni narod".

"Još uvek moje dete ne počiva u miru"

Nevenka Dobrić, kojoj je u "Oluji" ubijen 12-godišnji sin:

"Želim da se zahvalim državnom vrhu Srbije na čelu sa predsednikom Vučićem i državnom vrhu Republike Srpske na čelu sa predsednikom Dodikom. Hvala što se trudite da 4. avgust ne ostane samo datum u kalendaru".

Vraćajući sećanje na taj 4. avgust, Nevenka je jedva izgovarala:

"Ni punih 10 kilometara nismo odmakli kad je hrvatska vojska presekla put i sa 12 prostrelnih rana usmrtila mog sina Sinišu i svekra Petra".

"Hrabre krajiške žene nisu dozvolile da telo mog Siniše ostane tamo da ga rastrgnu zveri. Sinišu smo sahranili 5. avgusta, a kasnije smo ga preneli u Sremsku Kamenicu. Moj svekar se i danas vodi kao nestao".

"Punih 30 godina tragam za pravdom. Još uvek moje dete ne počiva u miru, jer su moje rane otvorene. Ako moj Siniša nije civilna žrtva rata, ima li uopšte među Srbima civilnih žrtava. Boriću se do kraja života".

Intoniranje himne

Ljubica Vraneš je otpevala himnu Republike Srpske - "Moja Republika" i himnu Srbije - "Bože pravde".

Obraćanje patrijarha: "Istina ostaje ista"

"Iz godine u godinu sabiramo se na različitim mestima da molitvama pomenemo stradale u strašnom progonu našeg naroda sa vekovnih ognjišta nazvanim 'Oluja'. Večeras ovde nećemo tražiti nove reči u odnosu na već izgovorene, jer istina ostaje ista".

"Naša izgnana braća i sestre nosili su u sebi veru da ih Gospod nije ostavio. Sećamo se svih koji su pre 31 godinu napustili domove u nepreglednim kolonama. Ovde nas je skupila želja da odamo poštu žrtvama. Molitva pred lice Božje uznosi i lice žrtve".

"Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe, ljubite i neprijatelje svoje. Znamo da je čoveku teško da volimo protivnika i neprijatelja. To mogu samo svetitelji, ali Hristove reči pokazuju nam put".

Porfirije služi parastos

Parastos žrtvama služi patrijarh srpski Porfirije.

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U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti.

Tokom "Oluje", operacije hrvatske vojske i policije, oko 2.000 Srba je ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 proterano iz Hrvatske sa područja nekadašnje Republike Srpske Krajine. U Krajini su ostali samo civili, koji su bili izloženi teroru i posle formalnog završetka operacije 7. avgusta.

U nastavku akcije u BiH, operacijom "Maestral", hrvatske i muslimanske snage ubile su još 655 i prognale oko 125.000 srpskih stanovnika iz Bosne i Hercegovine.

Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju Dan sećanja na stradale i prognane Srbe tokom akcije "Oluja".

Autor: D.B.