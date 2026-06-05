SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Odbornik Narodnog pokreta Srbija Miroslava Aleksić Bojan Petrović fizički nasrnuo na načelnicu Opštinske uprave

Bojan Petrović, odbornik Narodnog pokreta Srbija Miroslava Aleksića, danas je fizički nasrnuo na Anu Rajčić, načelnicu Opštinske uprave u Trsteniku.

Ovo je obelodanio predsednik Skupštine opštine Trstenik Mario Spasić koji je istakao da se ovo nasilje desilo danas na 17. redovnoj sednici Skupštine.

- Tokom sednice, odbornik Bojan Petrović je, prolazeći od govornice do svog mesta, kao slučajno okrznuo nogu načelnice Opštinske uprave Ane Rajčić, gde je ona začuđeno reagovala i što sam ja video. Nismo reagovali. Međutim, pred kraj skupštinskog zasedanja odbornik Bojan Petrović je u istom scenariju bukvalno šutnuo načelnicu opštinske uprave, što smo videli svi u Predsedništvu, na šta sam ja odlučno i burno reagovao. Zbog ovih fizičkih napada protiv odbor nika Bojana Petrovića podneću krivičnu prijavu - istakao je Spasić.

Spasić je dodao da je zbog ovog fizičkog napada, u skladu sa Poslovnikom, Skupština je donela odluku o hitnom udaljenju odbornika Bojana Petrovića sa zasedanja.

Načelnica Opštinske uprave Ana Rajčić obratila se odbornicima i javno potvrdila dva fizička napada od strane odbornika Narodnog pokreta Srbija Bojana Petrovića.

Autor: S.M.