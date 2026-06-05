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SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Odbornik Narodnog pokreta Srbija Miroslava Aleksić Bojan Petrović fizički nasrnuo na načelnicu Opštinske uprave

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Bojan Petrović, odbornik Narodnog pokreta Srbija Miroslava Aleksića, danas je fizički nasrnuo na Anu Rajčić, načelnicu Opštinske uprave u Trsteniku.

Ovo je obelodanio predsednik Skupštine opštine Trstenik Mario Spasić koji je istakao da se ovo nasilje desilo danas na 17. redovnoj sednici Skupštine.

Foto: Privatna arhiva

- Tokom sednice, odbornik Bojan Petrović je, prolazeći od govornice do svog mesta, kao slučajno okrznuo nogu načelnice Opštinske uprave Ane Rajčić, gde je ona začuđeno reagovala i što sam ja video. Nismo reagovali. Međutim, pred kraj skupštinskog zasedanja odbornik Bojan Petrović je u istom scenariju bukvalno šutnuo načelnicu opštinske uprave, što smo videli svi u Predsedništvu, na šta sam ja odlučno i burno reagovao. Zbog ovih fizičkih napada protiv odbor nika Bojana Petrovića podneću krivičnu prijavu - istakao je Spasić.

Spasić je dodao da je zbog ovog fizičkog napada, u skladu sa Poslovnikom, Skupština je donela odluku o hitnom udaljenju odbornika Bojana Petrovića sa zasedanja.

Načelnica Opštinske uprave Ana Rajčić obratila se odbornicima i javno potvrdila dva fizička napada od strane odbornika Narodnog pokreta Srbija Bojana Petrovića.

Autor: S.M.

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