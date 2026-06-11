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OPOZICIJA SPINUJE DA SNIMAK NE POSTOJI, A TO JE LAŽ! Ovo je izjava Ane Rajčić, načelnice Opštinske uprave u Trsteniku na koju je NASRNUO Bojan Petrović! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Bojan Petrović, odbornik Narodnog pokreta Srbija Miroslava Aleksića, pre nekoliko dana je fizički nasrnuo na Anu Rajčić, načelnicu Opštinske uprave u Trsteniku.

Ovo je obelodanio predsednik Skupštine opštine Trstenik Mario Spasić koji je istakao da se ovo nasilje desilo na 17. redovnoj sednici Skupštine.

Video: Foto/Društvene mreže

Pošto opozicija spinuje da ne postoji snimak fizičkog nasilja njihovog odbornika i očekuje da se snimaju noge prisutnih u sali kao da svedoci događaja nisu bitni, evo da čujete izjavu napadnute Ane Rajčić

Foto: Foto/Društvene mreže

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