Bojan Petrović, odbornik Narodnog pokreta Srbija Miroslava Aleksića, pre nekoliko dana je fizički nasrnuo na Anu Rajčić, načelnicu Opštinske uprave u Trsteniku.
Ovo je obelodanio predsednik Skupštine opštine Trstenik Mario Spasić koji je istakao da se ovo nasilje desilo na 17. redovnoj sednici Skupštine.
Pošto opozicija spinuje da ne postoji snimak fizičkog nasilja njihovog odbornika i očekuje da se snimaju noge prisutnih u sali kao da svedoci događaja nisu bitni, evo da čujete izjavu napadnute Ane Rajčić