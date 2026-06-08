SKANDAL U TRSTENIKU! Aleksićev odbornik šutirao ženu usred Skupštine – MARIO SPASIĆ HITNO REAGOVAO, podneta krivična prijava! (VIDEO)

Predsednik Skupštine opštine Trstenik, Mario Spasić, podneo je nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv odbornika Bojana Petrovića, člana Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, zbog osnovane sumnje da je izvršio fizičko nasilje nad načelnicom Opštinske uprave Trstenik, Anom Rajčić!

U prijavi se navodi da je Petrović na 17. sednici Skupštine opštine Trstenik fizički nasrnuo i šutirao Anu Rajčić.

Spasić: "Šutirao je načelnicu usred zasedanja, opozicija sve relativizuje!"

U svojoj zvaničnoj video-izjavi, predsednik parlamenta Mario Spasić potvrdio je da je situacija bila dramatična i da ovo nije prvi incident istog odbornika:

– Podsećam građane Republike Srbije da je na 17. redovnoj sednici Skupštine opštine Trstenik, koja je održana 5. juna, odbornik Narodnog pokreta Srbije Bojan Petrović fizički nasrnuo na načelnicu Opštinske uprave Anu Rajčić, tako što ju je šutnuo usred zasedanja. To je već drugi put da se ovako nešto dešava. Reagovao sam i Skupština opštine je po hitnom postupku donela odluku da ga udalji sa sednice – izjavio je Spasić.

On je naglasio da se radi o kontinuiranom psihičkom i fizičkom nasilju koje spovodi odbornik Petrović, kao i da je protiv njega već ranije podneta krivična prijava zbog pretnji koje je upućivao istoj načelnici.

Spasić je oštro osudio i ponašanje ostalih opozicionih odbornika u Trsteniku:

– Moram da kažem da su predstavnici njegove opozicione grupe, kao i svi ostali opozicioni odbornici, relativizovali ovaj događaj, misleći da to nije ništa strašno. Međutim, zastrašivanje jedne žene, pa bila ona i načelnica Opštinske uprave, apsolutno je nedopustivo. Kao predsednik Skupštine vrlo odlučno i odgovorno ću se boriti protiv ovoga. Institucije rade svoj posao i mi ćemo se odlučno suprostaviti svakom vidu nasilja nad ženama i nad građanima Republike Srbije – zaključio je predsednik SO Trstenik.

Autor: D.S.