Mario Spasić: Krivična prijava protiv Branka Stamenkovića zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda Srbije

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparenrnost nadležnom tužilaštvu podneo je krivičnu prijavu protiv Branka Stamenkovića, predsednika Visokog saveta tužilaštva, zbog sumnje sa je izvršio krivična dela Neizvršenje sudske odluke i Nesavestan rad u službi, zato što do danas nije sproveo radnje na koje je obavezan i ovlašćen kako bi se sprovela odluka Ustavnog suda Srbije i proglašenju konačnih rezultata izbora za članove Visokog saveta tužilaštva.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Ustavni sud je na sednici Velikog veća dana 23. marta 2026. godine u 11:46 časova usvojio žalbe u predmetu VIIIU-27/2026. Ovom odlukom sud je odlučio da se odbiju kao neosnovani prigovori izjavljeni u postupku izbora članova Visokog saveta tužilaštba zbog povrede izbornog prava na biračkim mestima Kragujevac 2 i Niš 3 i naložio Visokom savetu tužilaštva da, bez odlaganja, objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Do današnjeg dana Branko Stamenković nije preduzeo radnje na koje je obavezan i ovlašćen kako bi se sprovela napred navedena odluka Ustavnog suda, što čini bitne elemente bića prijavljenih krivičnih dela i zahtevali smo hitnu reakciju nadležnog tužilaštva zbog ovakve grube zloupotrebe i Ustava i zakona" - zaključio je Spasić.

Podsećamo, u skladu sa članom 7. Zakona o ustavnom sudu, odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i opšteobavezujuće i postupa se bez odlaganja, dok se članom 171. Ustava Republike Srbije propisuje da je svako dužan da poštuje i izvršava odluku Ustavnog suda.