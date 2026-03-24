Mario Spasić: Ustavni sud Srbije odblokirao ciljano izazvanu izbornu paralizu u Visokom savetu tužilaštva

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost pozdravlja odluku Ustavnog suda Srbije kojom su odbijene fiktivne žalbe troje javnih tužilaca i preduzete konkretne mere kako bi se prekinuo rizik od daljeg ponavljanja istovetnih procesnih situacija i produbljivanja institucionalne neizvesnosti u procesu izbora članova Visokog saveta tužilaštva.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Nesporno je da to da su troje javnih tužilaca podneli fiktivne prigovore nakon ponovljenih izbora za članove Visokog saveta tužilaštva sa ciljem da nastave ciljanu izbornu paralizu ovog procesa. Ustavni sud Srbije je ispravno ocenio da u takvim okolnostima delotvorna ustavnosudska zaštita i očuvanje pravne sigurnosti može se obezbediti neposrednim otklanjanjem povrede i Ustava i procesnih zakona i da izborni pravni lekovi, prema standardima Venecijanske komisije, moraju biti uređeni tako da obezbede delotvornu i blagovremenu zaštitu izbornih prava, bez prekomernog formalizma i bez stvaranja procesnih mehanizama koji dovode do usporavanja ili paralize izbornog procesa. Očigledno, Ustavni sud je ocenu vršio u svetlu celokupnog procesnog postupanja i posledica koje su nastale po Ustavom garantovano izborno pravo podnosilaca prigovora, ali i po realizaciju izborne volje nosilaca javnotužilačke funkcije koji su glasali" - navodi generalni sekretar Spasić i dodaje:

"Ustavni sud je pravilno ocenio to da su u suštini fiktivni prigovori u delu sastava Izborne komisije podneti 26. februara u 14:09 časova, odnosno u 14:43 časova, odnosno po proteku roka od 24 časa od časa kada je navodna povreda učinjena.

Što se tiče prigovora vezanog za medijske navode bez ijednog dokaza, Ustavni sud je konstatovao da to ne može predstavljati pravno valjan razlog za isticanje povrede izbornog prava podnosilaca na određenom biračkom mestu, odnosno da podnosilac prigovora Jelena Sučević nije ni glasala na biračkom mestu Kragujevac 2 za koje je podnela prigovor.

Takođe, Ustavni sud je zaključio da u prigovorima nije navedeno koji su to kandidati na nivou osnovnih javnih tužilaštava nastavili sa predstavljanjem programa po okončanju prethodnih izbora, gde, kada i na koji način su predstavljali svoje programe, niti kako je time povređeno izborno pravo podnosioca prigovora na biračkom mestu koji je glasao", zaključio je generalni sekretar Spasić.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost dalje navodi da, polazeći od svega navedenog, Ustavni sud je neosnovanim ocenio navode o povredi izbornog prava na biračkim mestima Kragujevac 2 i Niš 3 koji su izneti u prigovorima Miodraga Surle, Dušice Jelić i Jelene Sučević i da podnetim prigovorima nije dovedena u pitanje zakonitost izbornog postupka, pravilnost utvrđivanja rezultata izbora, niti su izneti navodi koji se mogu dovesti u vezu sa povredom izbornog prava podnosilaca prigovora na konkretnim biračkim mestima.