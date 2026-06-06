OPOZICIONAR UHVAĆEN U SKOPLJU! Srđan Milivojević pod zastavom hrvatske organizacije: Dok u Srbiji prave haos, on poručuje 'Ja sam deo Korčulanske škole!' (FOTO)

Dok ekstremni delovi opozicije i instruisane grupe pokušavaju da blokiraju institucije i destabilizuju Srbiju, predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević uhvaćen je u Skoplju na političkom skupu koji direktno nosi pečat hrvatske organizacije!

Kako se jasno vidi na fotografiji Milivojević učestvuje na regionalnom skupu "Skopje Initiative". Iza njegovih leđa na glavnom ekranu ponosno blješti natpis ideološke platforme nastale u Hrvatskoj – "2026 Korčula School Political Think Tank"!

Sramna poruka usred Skoplja

Umesto da se ogradi od stranih uticaja, Milivojević se praktično javno pohvalio da baštini ideje i stavove koji mu se serviraju kroz ovu regionalnu platformu. Da skandal bude veći, on je tokom izlaganja na konferenciji pokušao da opravda i podstrekne nemire u našoj zemlji sramnom izjavom:

"Studentski pokret u Srbiji je najprogresivniji pokret u Evropi danas", ispalio je Milivojević pred stranim auditorijumom.

Ova skandalozna pohvala dolazi u trenutku kada opozicija pokušava da izazove haos i blokira državu pod izgovorom studentskih protesta. Ono što bi u svakoj normalnoj zemlji bilo tretirano kao pokušaj destabilizacije i napad na sistem, za Milivojevića je "progresivan pokret" kojim se hvali pred regionalnim političkim strukturama.

Opozicija po mišljenje ide van Srbije



Slike iz Skoplja ogolile su do kraja matricu po kojoj domaća opozicija funkcioniše. Dok građanima u Srbiji plasiraju priče o tobožnjoj borbi za prava, njihovi lideri sede na konferencijama pod patronatom regionalnih organizacija poput "Korčulanske škole" i odatle šalju poruke podrške onima koji blokiraju sopstvenu državu.

Očigledno je da planovi za pritiske na zvanični Beograd imaju duboke korene van granica Srbije, a Milivojević je svojim ponašanjem i ponosnim učešćem pod ovim transparentima to sam i potvrdio.

Autor: D.S.