Brnabić: Predsednik Vučić je jedini objavio rat mafiji i to znaju svi

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić istakla je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini koji je objavio rat protiv mafije i zadao joj najteži udarac u Srbiji i dodala da to svi znaju.

Naime, reagujući na objave crnogorskog portala Vijesti u kojoj se iznose tvrdnje protiv predsednika Srbije, Brnabić je navela da određeni mediji u Crnoj Gori u kriminalizaciji i dehumanizaciji Aleksandra Vučića i članova njegove porodice, koje nazivaju kriminalcima.

Istovremeno, ukazala je na to da takvi mediji šefa kavačkog klana Radoja Zvicera nazivaju "književnim likom" i "načinom da srpski predsednik sebe objavi kao žrtvu".

Određeni mediji u Crnoj Gori u kriminalizaciji i dehumanizaciji predsednika Srbije, Aleksandra Vučića @avucic i njegove porodice, idu toliko daleko da njega i članove njegove porodice nazivaju kriminalcima, a šefa Kavačkog klana, Radoja Zvicera, "književnim likom" i "načinom da… pic.twitter.com/hJ5eYFA1eD — Ana Brnabic (@anabrnabic) 06. јун 2026.

- Određeni mediji u Crnoj Gori u kriminalizaciji i dehumanizaciji predsednika Srbije, Aleksandra Vučića @avucic i njegove porodice, idu toliko daleko da njega i članove njegove porodice nazivaju kriminalcima, a šefa Kavačkog klana, Radoja Zvicera, "književnim likom" i "načinom da srpski predsednik sebe objavi kao žrtvu". Za te medije, Zvicer je heroj-mučenik, a porodica Vučić vodi kriminalni "porodični posao". Samo što u realnom svetu, taj "književni lik" od ljudi pravi ćevape i jedan je od najopasnijih i najtraženijih kriminalaca na svetu, a Aleksandar Vućić je jedini koji je objavio rat protiv takve mafije i zadao joj najteži udarac u Srbiji. I to znaju svi. Biće da to određene krugove u Crnoj Gori boli - rekla je Brnabić.

Autor: Pink.rs