Oglasio se Dačić! Objavio slike sa aerodroma i poslao emotivnu poruku (FOTO)

Ivica Dačić, ministar policije oglasio se na svom Instagram nalogu, povodom ispraćaja Bogorodičinog pojasa za Svetu Goru.

Ivica Dačić je naveo da je boravak Bogorodičinog pojasa u Srbiji bio veliki i istorijski događaj za našu zemlju i sav naš verujući narod.

"Uz najviše crkvene i državne počasti ispratili smo jednu od najvećih hrišćanskih svetinja – Časni pojas Presvete Bogorodice, koji se nakon istorijske posete Srbiji vraća u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Izuzetna je čast i privilegija bila prisustvovati ovom veličanstvenom ispraćaju zajedno sa Njegovom Svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem, visokoprečasnim arhimandritom Jefremom, direktorom policije i kolegama iz Vlade.

Skoro milion građana Srbije koji su u miru i molitvi posetili Hram Svetog Save, kako danas, tako i prethodnih dana, pokazali su snagu našeg duhovnog bića.

Crkva i država su dva stuba istog identiteta, a kada deluju zajedno u duhu sabornosti, čuvajući naš narod i tradiciju, stvaramo čvrst oslonac za stabilnu i blagoslovenu budućnost Srbije.", poručio je Ivica Dačić.

Autor: A.A.